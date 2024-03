O coletivo urbano A.r.b.o.r.i.z.a BH criou uma vaquinha online para financiar o plantio de árvores no Bairro Santa Tereza, Região Leste da capital mineira. A meta de arrecadação é R$ 7.200, valor suficiente para 36 mudas de R$ 200, cujos plantios serão divididos em seis ações.



As vaquinhas online são uma forma de financiamento do A.r.b.o.r.i.z.a BH, criado pelos moradores do Bairro Santa Tereza em 2019 com o objetivo de arborizar a região. Vanessa Ferreira, membro do coletivo, diz que essa nova iniciativa de arrecadação vem em momento de evidência da pauta ambiental em BH.



Frente à decisão da Prefeitura de Belo Horizonte de cortar árvores no entorno do Mineirão para sediar o Stock Car, o coletivo reforça a importância da arborização para o aumento do conforto térmico e convoca apoio da sociedade.

Além do incentivo por doações na vaquinha, Vanessa explica que a ajuda de cidadãos é imprescindível na divulgação do projeto e no cuidado das árvores. “Moradores do bairro ajudam na articulação do movimento e na manutenção após o plantio”, diz.



As espécies das 36 mudas previstas para serem plantadas podem variar, mas todas devem seguir a cartilha de instrução de plantio em áreas urbanas da Prefeitura de Belo Horizonte, que regulamenta a ação. Segundo Vanessa, entre as árvores que normalmente são plantadas pelo coletivo estão pata de vaca, quaresmeira e ipê amarelo e rosa.



Para colaborar no financiamento do plantio das mudas, acesse o link da vaquinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/a-r-b-o-r-i-z-a-bh

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice