Um verdadeiro cenário de guerra. É assim que ficou o local atingido pelo incêndio que aconteceu após o tombamento de um caminhão às margens do Anel Rodoviário, na madrugada desta quinta-feira (14).

O Estado de Minas andou pelo local atingido pelo fogo. Cerca de 150 metros separam o local onde o caminhão tombou e derramou 15 mil litros de líquidos inflamáveis até o interior do lote que foi mais afetado.

Um rastro de destruição ficou pelo caminho. As chamas derrubaram postes, queimaram toda a fiação elétrica e até mesmo os geradores de energia. Quatro postes ficaram destruídos e precisaram ser substituídos pela Cemig.

Seguindo o beco onde as chamas entraram, a situação piora. A fachada de duas casas ficou totalmente destruída.

O fogo seguiu até o lote mais atingido, onde ficam seis imóveis. Todos foram interditados pela Defesa Civil.

No pátio, quatro carros foram totalmente consumidos pelas chamas. Outros dois ficaram parcialmente danificados.

As chamas atingiram quase cinco metros de altura e só foram parar antes de atingir um cômodo onde fica uma marcenaria.

O acidente

Na madrugada desta quinta-feira (14/3), por volta das 2h25, um caminhão-tanque tombou, pegou fogo e incendiou casas e carros às margens do Anel Rodoviário, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. O motorista, de 58 anos, morreu carbonizado no local do acidente.

Com o impacto da queda, o tanque foi danificado e a carga de combustível vazou, escorreu e criou uma ‘rua de fogo’, levando as chamas por três quarteirões. Oito residências e dez veículos foram atingidos. Famílias saíram às pressas de casa e pelo menos nove pessoas —quatro homens, três mulheres e duas crianças— tiveram lesões como queimaduras ou pequenos traumas na tentativa de se salvarem.

De acordo com informações preliminares, o caminhão-tanque saiu de Betim, na Grande BH, com destino a Sabará. Ele seguia na BR-381, ao virar à direita para entrar na MG-5, antiga MGC-262, o veículo tombou e pegou fogo. A tragédia pegou os moradores de surpresa, já que a maioria estava dormindo.

Quatro residências foram completamente queimadas. No início da tarde de quinta, a Defesa Civil interditou seis dos oito imóveis atingidos pelo incêndio —três foram totalmente interditados e os demais parcialmente. Quinze mil litros de água e de espuma mecânica foram usados para combater as chamas.

Ao todo, o caminhão carregava 23 mil litros de combustível, sendo 3 mil de diesel, 10 mil de gasolina e 10 mil de álcool. Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros fez o rescaldo de combustível dentro do tanque —cerca de 30% (estimado) do combustível total.

O que levou o caminhão a tombar ainda será esclarecido pelas autoridades. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia foi ao local para realizar os primeiros levantamentos que irão subsidiar a investigação. “A ocorrência ainda se encontra em andamento. Outras informações poderão ser repassadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária”, diz o texto.