Um caminhão-tanque tombou, pegou fogo e incendiou imóveis e carros na madrugada desta quinta-feira (14/3), no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o caminhão começa a tombar e, em seguida, pega fogo. Nas imagens, é possível ver um grande clarão seguido do alastramento das chamas.



O caminhão, que saiu de Betim, carregava 23 mil litros de combustível, sendo 3 mil de diesel, 10 mil de gasolina e 10 mil de álcool. O veículo tombou e espalhou cerca de 15 litros dos inflamáveis pelas vias, causando uma linha de fogo que percorreu três quarteirões da região.

O motorista, de 58 anos, morreu carbonizado no local do acidente. Devido ao incêndio, oito edificações foram atingidas, sendo quatro delas completamente queimadas. Famílias saíram às pressas de casa, e pelo menos nove pessoas tiveram lesões, como queimaduras ou pequenos traumas, na tentativa de se salvarem, ou ficaram intoxicadas com a fumaça do incêndio, de acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Para conter o fogo, entre 15 mil e 16 mil litros de água e de espuma mecânica foram usados. A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil também foi acionada para verificar a estrutura dos imóveis atingidos.