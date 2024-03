O tombamento seguido de incêndio de caminhão-tanque na madrugada desta quinta-feira (14/3) fez ao menos nove vítimas. Ao todo, o Corpo de Bombeiros atendeu oito pessoas, sendo que dois com queimaduras de segundo grau.

Segundo o Hospital João XXIII, seis pessoas estão em observação por inalação de fumaça. Entre elas, duas mulheres, de 39 e 55 anos, dois homens, de 20 e 41 anos, uma adolescente, de 14, e um menino, de 6. O estado de saúde das vítimas é estável.

Um homem, de idade não divulgada, deu entrada com 42% do corpo queimado. Ele está em observação e o estado de saúde é estável. Outro homem, de 44 anos, deu entrada com fratura em um membro inferior e segue em observação por inalação de fumaça. Uma mulher, de 41 anos, está com 15% do corpo queimado e o estado de saúde é estável.

O incêndio fez com que várias famílias saíssem às pressas de casa, sendo que várias pessoas tiveram lesões como queimaduras ou pequenos traumas na tentativa de se salvarem e de ajudarem outros a abandonar os imóveis.

O motorista do caminhão morreu carbonizado no local do acidente. Os militares encontraram o corpo fora do veículo. Acredita-se que o condutor foi projetado para fora da cabine na capotagem.





O acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h25 da madrugada desta quinta-feira (14/3) para um incêndio em um caminhão-tanque no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O tanque foi danificado pelo impacto da queda e a carga de combustível vazou, escorrendo com grande volume pela via pública. A rede elétrica foi também atingida. Quatro residências foram inteiramente queimadas.

Dez veículos foram atingidos pelo fogo, sendo que quatro carros e duas motos foram destruídos pelas chamas. Quatro carros foram atingidos parcialmente.

A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros. 15 mil litros de água e de espuma mecânica foram usados para combater as chamas.