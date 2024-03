Um caminhão carregado com combustível tombou, pegou fogo e incendiou casas e carros na madrugada desta quinta-feira (14/3), no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O motorista do caminhão morreu carbonizado e outras pessoas ficaram feridas.

O fogo foi visto de longe e as chamas se alastraram rapidamente, atingido residências, um prédio e veículos. A rede elétrica também foi afetada pelo incêndio. A Cemig esteve no local para desligar a rede e fazer uma avaliação dos danos.

O Corpo de Bombeiros está no local e a Defesa Civil foi acionada para verificar a estrutura dos imóveis atingidos.







Matéria em atualização