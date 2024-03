Caminhão carregado com carga de maracujá tombou e espalhou carga pela pista

A BR-381, a rodovia Fernão Dias, amanheceu com ao menos dois pontos de interdição devido à acidentes. O trânsito na Região Central de Minas e no Sul do estado estão complicados na manhã desta quinta-feira (14/3).

Em Igarapé, no Centro de Minas, um caminhão carregado com maracujá tombou e espalhou a carga na pista nos dois sentidos. O acidente foi na altura do km 517. O motorista não ficou ferido.

A concessionária da pista, Arteris, foi acionada por volta das 5h. No momento, a faixa da direita e o acostamento da pista sentido Belo Horizonte estão interditados. Há 1 km de engarrafamento.

No Sul de Minas, em Cambuí, um acidente entre duas carretas fechou a faixa da direita e acostamento da pista sentido Belo Horizonte. A Arteris foi acionada por volta das 1h30. Apesar do susto, ninguém se feriu. Há 5 km de fila no momento.