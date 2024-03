O caminhão que tombou e explodiu, incendiando casas e carros na madrugada desta quinta-feira (14/3), no Anel Rodoviário, em BH, estava carregado com mais de 20 mil litros de combustível. O acidente ocorreu na altura do bairro Goiânia, na Região Nordeste da capital.

Ao todo, o caminhão carregava 23 mil litros de combustível, sendo 3 mil de diesel, 10 mil de gasolina e 10 mil de álcool. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o tanque do veículo foi danificado pelo impacto da queda e a carga de combustível vazou, escorrendo com grande volume pela via pública.

O incêndio atingiu quatro residências, que foram completamente queimadas. Famílias saíram às pressas de casa e pelo menos oito pessoas tiveram lesões como queimaduras ou pequenos traumas na tentativa de se salvarem.

O motorista do caminhão, de 58 anos, havia saído de Betim e morreu carbonizado. De acordo com o boletim do Hospital João XXII, ao menos nove pessoas estão hospitalizadas na unidade.

O Estado de Minas tentou contato com a transportadora responsável pelo veículo, mas ainda não obteve retorno.

Incêndio

Devido a grande quantidade de combustível, as chamas se alastraram rapidamente. Residências, Veículos, um prédio e a rede elétrica foram atingidos pelo incêndio. O fogo pôde ser visto de longe, como mostram imagens registradas por moradores e pelo Corpo de Bombeiros.

Para conter o fogo, 15 mil litros de água e de espuma mecânica foram usados. A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil também foi acionada para verificar a estrutura dos imóveis atingidos.

A linha de fogo sobre o combustível percorreu cerca de três quarteirões. Próximo ao local, existe uma marcenaria, que não foi atingida pelas chamas. Caso o fogo se alastrasse até o imóvel, o impacto do incêndio poderia ter sido ainda maior.