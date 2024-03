O dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada e de curta duração, em Belo Horizonte, a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 19°C, e pode chegar a 32°C, segundo a Defesa Civil. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

A Defesa Civil de BH alertou, ainda, que a onda de calor deve deixar as temperaturas máximas muito elevadas nos próximos dias.

De acordo com o Inmet, a atuação em Minas deve iniciar nesta quinta e deve durar, pelo menos, até a próxima segunda-feira (18/3).

É importante que a população fique atenta para sintomas físicos, como dor de cabeça, sangramento nasal, garganta seca e irritada, cansaço e dificuldade de respirar.

Previsão para Minas

O dia deve ser de calor e pancadas de chuvas na maioria das regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira (14/3).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central e Triângulo e Alto Paranaíba. O céu fica parcialmente nublado nas demais regiões.

Nas regiões Norte, Jequitinhonha, Sul e Sudoeste do estado, há possibilidade de chuva isolada.

As altas temperaturas atingem todo o estado, mas é no Norte, no Triângulo e na Zona da Mata que os termômetros podem registrar a temperatura máxima, de 36°C.