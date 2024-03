Motorista que capotou o carro aguardava tranquilamente dentro do veículo a chegada do guincho



Um vídeo de um capotamento no Bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, virou meme nas redes sociais por causa do comportamento do motorista que sofreu o acidente: ele aguardou tranquilamente dentro do carro a chegada do guincho. O acidente aconteceu no final de fevereiro e, desde então, viralizou na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rolê Aleatório (@rolealeatorio)

O vídeo foi publicado pela primeira vez pela página ‘Rolê aleatório’, no dia 25 de fevereiro. As imagens começam com um motorista passando por uma Fiorino capotada. Ao perceber que uma pessoa está dentro do automóvel ele se desespera: “Tem um mano lá dentro.” E sai correndo para resgatar a vítima.

Mas, chegando próximo ao veículo, o homem descobre que a situação é mais tranquila do que parecia. “Tô suave, sô. Só esperando o guincho”, esclarece o acidentado, que disse não estar machucado. Ele contou que estava desde às nove da manhã naquela situação. O homem ainda ri do motorista que tentou ajudar. “Você achou que estava acontecendo agora?”, pergunta, aos risos.

Após dar um aperto de mão no homem preocupado, ele contou qual era sua única preocupação: “Não consegui carregar o celular e falar lá na empresa”, afirmou. Ele ainda contou que o acidente aconteceu pela manhã, no caminho para o trabalho. “No cruzamento, a mulher bateu na quininha da traseira, aí bateu no meio fio e tombou”, relatou.

A situação impressionou os internautas. “Nota 10 pra esse querido: ele não só saiu pra ajudar como coletou a informação do motivo do acidente e hora do acontecido. A fofoqueira em mim é eternamente grata”, elogiou um perfil.

A tranquilidade do homem dentro da Fiorino foi o que mais chamou atenção nas redes sociais. “Gente, mas por que ele tem que esperar o guincho de cambalhota?”, questionou uma internauta. “O aperto de mão como se tivessem se encontrado para um bate papo matinal a caminho da padaria. O mano aproveitou para colocar o sono em dia. Maravilhoso”, apontou outro usuário do Instagram.

E a hospitalidade mineira é tão grande que deixou algumas pessoas querendo ver mais da interação. “Faltou pouco pra pegarem uma garrafa de café e um pratinho de pão de queijo”, desejou um terceiro.