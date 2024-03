Show de Madonna no Brasil aconteceria no dia 4 de maio

Desde que a página ‘Madonna Online’ anunciou que a Madonna fará um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, os fãs já ficaram em polvorosa. Apesar disso, até agora, nem a cantora e nem o Itaú, que seria o patrocinador do evento, confirmaram a apresentação -o que não impediu os internautas de fazerem memes sobre a possível passagem da loira no país.

Um perfil, por exemplo, supôs como foi que começaram as tratativas para a vinda da Rainha do Pop ao Brasil. “Imaginando a AUDÁCIA do gay que estava na reunião dos 100 anos do itaú levantando o dedinho na mesa com 20 homens héteros e falando ‘gente... com licença... e SE a gente chamasse a madonna?’ Herói”, escreveu.

Outros internautas desconfiam da realização do show, já que não há confirmação. “Esse show da Madonna em Copacabana ta meio esquisto vocês não acham? Todo mundo confirmando, MENOS a Madonna. Conhecendo o meu país, Brasil, não duvido nada chegar o dia do show e subir a Romagaga cantando ‘Like a virgin’”, publicou um fã.

Há também quem já imagina o quão importante será o show para sua vida. “Meu Deus, ser gay e ir no show da Madonna é tipo um muçulmano peregrinar pra Meca”, diz o post. Outros já imaginam os perrengues para o show. “Eu não acredito que a Madonna vai me fazer assistir o show dela ~ em Copa~ lá na pedra do Leme”, já se indignou um fã, supondo a distância que vai ficar do palco por conta do público esperado de mais de um milhão de pessoas.

O medo de ficar parado no trânsito e de ser roubado ou furtado também é lembrado. “Não queria morrer sem ver o show da Madonna, mas também não queria morrer no show da Madonna”, pontuou uma pessoa. “Nunca pensei que o preço que eu iria pagar pra ver o show da Madonna seria com a própria vida”, escreveu outra.

Mas tem também os que já estão preparados para enfrentar os perrengues. “Os ladrões achando que vão fazer a limpa no show da Madonna, mal sabe que os g4y são tudo Orochimaru e vão tomar um piau das bicha”, diz outra publicação. Veja mais reações:

beyonce veio dar um beijo, madonna fazendo show de graça e a lady? gaga pic.twitter.com/uPGQegCPDt — gabs (@gabanjos) March 7, 2024

porque NÓS não roubamos os ladroes no show da madonna? somos maioria pic.twitter.com/P9YpeYQFTL — wes (@weslleyxcx) March 7, 2024

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2024 pic.twitter.com/e2KZ0k7cqT — ? ?OdeioMadonna (@OdeioMadonna) March 8, 2024

madonna = no bico do corvo última oportunidade pra ver ao vivo pic.twitter.com/0SYMFdvSHp — leticia (@ultrravioIence) March 7, 2024

amigas qual eu levo pro show da madonna? pic.twitter.com/KqWEK3grmh — bolsinha da miley (@lulibolsinha) March 7, 2024

A Madonna chegando no postinho de Copacabana pra vacinar os dançarinos contra dengue pic.twitter.com/RYNnPWKZJk — Perseu Evans (@perseuevans) March 7, 2024

Se eles conseguirem colocar a MADONNA no CRISTO REDENTOR aí eu digo que são fodas. Kkkkkkkkkkk pq pelo histórico dela, acho quase impossível https://t.co/oOcsCjMfnG — Manuel Neto ???????? (@manuel_neto_) March 8, 2024

Enquanto o show no Brasil não é confirmado, Madonna segue fazendo os shows de sua turnê. Nessa quinta-feira (7/3), ela resolveu celebrar o Dia Internacional das Mulheres levando Kylie Minogue para fazer um dueto.

A apresentação em Los Angeles foi interrompida pela Rainha do Pop, que anunciou que tinha uma “convidada muito especial" e introduziu Minogue ao público. Elas cantaram "Can't get you out my head," de Kylie Minogue, e "I will survive," de Gloria Gaynor.

“I Will Survive”pic.twitter.com/nrdhWoIOC3 — Victor Calazans (@victor_calazans) March 8, 2024





A australiana usava uma camiseta com o nome de Madonna na camiseta. Uma referência ao look usado por Madonna no EMA de 2000, quando vestiou uma peça com o nome de Kylie.