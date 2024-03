Madonna fará um show gratuito na praia de Copacabana em 4 de maio. A apresentação encerra a turnê The Celebration Tour, que comemora seus 40 anos de carreira. A expectativa dos fãs é de repetir - até em maior escala- o frenesi das estadias anteriores da diva pop no Brasil.



Há pouco mais de 30 anos, em novembro de 1993, Madonna fazia seu primeiro show em terras brasileiras, em São Paulo, no estádio do Morumbi, zona sul da capital paulista. O show aconteceu durante a turnê "The Girlie Show", teve duas horas de duração e contou com um público de 88 mil pessoas, o maior da turnê da artista até aquele momento.



Reportagem da Folha de S.Paulo sobre o show destacou que a cantora mostrou amor aos fãs brasileiros: usou camisa da seleção e cantou "Garota de Ipanema". O comportamento apelativo da cantora também foi marcante: "Foram duas horas de uma gostosa pornografia para toda a família. Movimentos obscenos se armaram com artificialismo hilariante", destacou a reportagem.



Em seguida, Madonna fez show no Rio de Janeiro, no Maracanã, para um público de 120 mil pessoas, o segundo maior de sua carreira inteira.



A cantora voltou a São Paulo e ao Rio em 2008, com o espetáculo "Sticky & Sweet". Ela usou roupas pretas sensuais e desfilou em carro antigo nos palcos brasileiros.









Em 2012, mais uma vez, cantou nas duas cidades na MDNA Tour. O show teve palco mutante: uma catedral gótica de LED virou um motel inspirado em filmes B de ação dos anos 1970, pouco antes de bateristas surgirem flutuando.