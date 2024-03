A indústria cinematográfica teve mais um ano repleto de acontecimentos — Super Mario Bros – O Filme foi um sucesso arrebatador de bilheteria; o meme "Barbenheimer" viralizou e se tornou um fenômeno; e o personagem de Barry Keoghan, em Saltburn, fez algumas escolhas questionáveis ??em uma banheira.

Enquanto isso, as indicações ao Oscar 2024 refletem a rapidez com que a sorte pode mudar em Hollywood. Nesta mesma época, no ano passado, a atriz Margot Robbie tinha acabado de estrelar Babilônia — um fracasso de bilheteira que não ganhou nenhum Oscar.

Neste ano, no entanto, ela vai comparecer à cerimônia de entrega do Oscar como representante de Barbie, o grande filme de 2023, que arrecadou US$ 1,4 bilhão e está indicado em oito categorias.

Quando as indicações foram anunciadas, dezenas de celebridades se reuniram no almoço anual dos indicados ao Oscar, promovido pela Academia, para tirar a tradicional fotografia abaixo.

Analisamos todas as indicações ao Oscar e encontramos 17 fatos interessantes que você precisa saber antes da cerimônia de entrega do prêmio, que acontece neste domingo (10/3) em Los Angeles, nos EUA.

1. Emma Stone pode entrar para um clube seleto

A estrela de Pobres Criaturas pode se tornar, aos 35 anos, a oitava atriz a ganhar dois Oscars — em 2017, ela levou para casa a estatueta de melhor atriz por La La Land - Cantando estações.

Se isso acontecer, ela vai seguir os passos de Meryl Streep, Jodie Foster, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Luise Rainer, Olivia de Havilland e Hilary Swank. Nenhum ator homem jamais alcançou o mesmo feito.

Reuters Emma Stone ganhou seu primeiro Oscar de melhor atriz em 2017

Stone é também a segunda mulher a ter uma dupla indicação ao Oscar, como protagonista e produtora do mesmo filme, depois de Frances McDormand, de Nomadland, em 2020.

Mas a vitória de Stone como melhor atriz está longe de ser garantida — ela disputa o favoritismo lado a lado com a estrela de Assassinos da Lua das Flores, Lily Gladstone.

2. 'Os Rejeitados' conseguiu um milagre de Natal

Os Rejeitados é o primeiro filme de Natal a ser indicado para melhor filme desde o original Milagre na Rua 34, em 1948. (A Felicidade Não Se Compra foi indicado um ano antes).

O filme conta a história de um professor mal-humorado que precisa ficar no colégio interno em que trabalha durante o Natal para supervisionar as crianças que não vão para casa no feriado.

Getty Images Os Rejeitados é estrelado por Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph

O longa é estrelado por Paul Giamatti, indicado ao prêmio de melhor ator, e por Da'Vine Joy Randolph, favorita à estatueta de melhor atriz coadjuvante.

3. 'Barbie' tem mais chance de ganhar uma estatueta pela música

Apesar de não ter recebido indicações aos prêmios de melhor diretor(a) e melhor atriz, o filme Barbie já fez história no Oscar.

Greta Gerwig, que dirigiu e coescreveu o sucesso de bilheteria, é a única diretora a ter seus três primeiros longas indicados à categoria de melhor filme – Lady Bird - A Hora de Voar, Adoráveis Mulheres e agora Barbie.

No entanto, é possível que Barbie ganhe apenas um dos oito prêmios para os quais o filme foi indicado: o de melhor canção original por What Was I Made For?, de Billie Eilish.

Se isso acontecer, a produção vai seguir a mesma trajetória de Nasce Uma Estrela, de 2018, o filme de Bradley Cooper que também recebeu oito indicações, mas só venceu na categoria de melhor canção original, com Shallow, de Lady Gaga.

4. Cillian Murphy está pronto para quebrar tendência de uma década

A expectativa é de que Oppenheimer tenha um desempenho avassalador no Oscar, com prováveis vitórias nas principais categorias, incluindo melhor filme.

Se o astro irlandês Cillian Murphy também vencer, vai ser a primeira vez desde 2012 que o mesmo longa é premiado com as estatuetas de melhor ator e melhor filme. O último foi O Artista, junto ao protagonista Jean Dujardin.

EPA Cillian Murphy pode ser o primeiro irlandês a ganhar o Oscar de melhor ator

No caso do prêmio de melhor atriz, a história é diferente.

Dois dos últimos três vencedores na categoria de melhor filme, Nomadland e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, também foram protagonizados por estrelas que ganharam o prêmio de melhor atriz — Frances McDormand e Michelle Yeoh, respectivamente.

5. Há quatro casais indicados ao Oscar neste ano

A indicada a melhor diretor(a), Justine Triet, também é reconhecida na categoria de melhor roteiro original ao lado do marido Arthur Harari.

O casal foi indicado junto por escrever Anatomia de uma Queda, que recebeu cinco indicações no total.

Getty Images A diretora Justine Triet escreveu Anatomia de uma Queda com o marido Arthur Harari

No Globo de Ouro, Triet explicou que a casal havia escrito o filme "trancado em nosso apartamento" durante a pandemia de covid-19 — e "estranhamente", ela brincou, eles não se mataram por isso.

Em paralelo, Christopher Nolan e Emma Thomas foram indicados como produtores de Oppenheimer, como parte da indicação do longa à categoria de melhor filme.

Além disso, o casal Greta Gerwig e Noah Baumbach, de Barbie, foi indicado conjuntamente ao prêmio de melhor roteiro adaptado pelo filme, enquanto a atriz Margot Robbie e o marido Tom Ackerley foram indicados como produtores do longa na categoria de melhor filme.

6. Bradley Cooper é a quinta pessoa mais indicada ainda viva que nunca ganhou um Oscar

O ator, que alcançou a fama após atuar em Se Beber, Não Case!, foi indicado 12 vezes ao Oscar, graças ao seu trabalho como ator, diretor e roteirista de diversos filmes.

Mas ele nunca ganhou nenhum dos prêmios para os quais foi indicado.

As únicas pessoas que obtiveram mais indicações sem vencer foram o engenheiro de som Greg P. Russell (16 indicações), o compositor Thomas Newman (15), a compositora Diane Warren (15) e o supervisor de efeitos especiais Daniel Sudick (13).

É improvável que Cooper quebre o jejum neste ano, já que seu filme Maestro não é favorito para vencer nas categorias que foi indicado — melhor ator, melhor filme e melhor roteiro original.

7. Um indicado já dirigiu clipes de Jamiroquai

O drama de Auschwitz, Zona de Interesse, tem cinco indicações ao Oscar —incluindo de melhor diretor, para o britânico Jonathan Glazer.

Glazer tem uma carreira longa e eclética. Há três décadas, ele estava dirigindo anúncios publicitários para as cervejas Stella Artois e Guinness.

Ele também esteve por trás de videoclipes de músicas do Radiohead, Massive Attack, Blur e, sobretudo, Jamiroquai.

O clipe de Virtual Insanity mostra de forma memorável o cantor Jay Kay tentando não ser atingido por móveis em uma sala com piso em movimento.

8. Dois indicados bateram um recorde para atores gays

Pela primeira vez, dois atores abertamente gays foram indicados por interpretarem personagens abertamente gays.

São eles: Colman Domingo, de Rustin, que interpreta o ativista dos direitos civis Bayard Rustin, e Jodie Foster, de Nyad, pelo papel de Bonnie Stoll, amiga e treinadora da nadadora Diana Nyad.

A única outra vez em que um ator assumidamente gay recebeu uma indicação foi em 1998, quando Ian McKellen foi indicado por Deuses e Monstros, por também interpretar um personagem assumidamente gay.

9. Martin Scorsese é o mais velho já indicado a melhor diretor

Martin Scorsese foi indicado ao seu décimo Oscar neste ano — ultrapassando Steven Spielberg e estabelecendo um novo recorde para um diretor vivo.

Reuters Scorsese está entre os recordistas da noite com suas indicações neste ano

Se você incluir diretores que já faleceram, William Wyler, de Ben-Hur, detém o recorde, com 12.

Aos 81 anos, Scorsese também é o mais velho já indicado na categoria. O recordista anterior era John Huston, que foi indicado em 1985 por A Honra do Poderoso Prizzi, aos 79 anos.

O vencedor mais velho é Clint Eastwood, que tinha 74 anos quando ganhou o prêmio por Menina de Ouro.

O indicado mais velho deste ano, no entanto, é o compositor John Williams, reconhecido na categoria de melhor trilha sonora original com o filme Indiana Jones e A Relíquia do Destino, aos 92 anos.

10. Os longas indicados a melhor filme deste ano têm uma média de 138 minutos de duração

Vidas Passadas e Zona de Interesse têm apenas 1h44m cada, mas Oppenheimer dura três horas, e Assassinos da Lua das Flores, 206 minutos.

Um filme tão longo provavelmente poderia ter um intervalo, certo?

Não, de acordo com a Paramount e a Apple TV+, que reprimiram vários cinemas que tentaram inserir uma pausa no meio do filme para que o público pudesse ir ao banheiro.

11. Lily Gladstone é a primeira indígena americana a ser indicada a melhor atriz

Lily Gladstone, de 37 anos, não é a primeira artista indígena a ser indicada ao prêmio de melhor atriz — Keisha Castle-Hughes, de Encantadora de Baleias, e Yalitza Aparicio, de Roma, vieram antes dela.

Mas a estrela de Assassinos da Lua das Flores é a primeira dos EUA. A atriz vem da reserva indígena Blackfeet, no norte do Estado de Montana.

EPA Lily Gladstone pode se tornar a primeira indígena americana a ganhar o prêmio de melhor atriz

Ela já ganhou prêmios no SAG Awards, entregue pelo sindicato dos atores, e no Globo de Ouro, e em ambos os discursos de agradecimento ela falou brevemente em Blackfeet, sua língua nativa algonquiana.

12. Há 10 indicados que concorrem pela primeira vez nas categorias de atuação

Emily Blunt, Danielle Brooks, Sterling K Brown e Colman Domingo receberam suas primeiras indicações ao Oscar neste ano.

Getty Images Danielle Brooks também foi indicada ao Globo de Ouro por seu papel como Sofia em A Cor Púrpura

America Ferrera, Lily Gladstone e Cillian Murphy também fazem parte desta lista.

Reuters America Ferrera é indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em Barbie

Os demais que estreiam como indicados ao Oscar por sua atuação são: Sandra Hüller, Jeffrey Wright e Da'Vine Joy Randolph.

EPA Sandra Hüller concorre à estatueta de melhor atriz por sua atuação em Anatomia de uma Queda

13. 'American Fiction' já bateu um recorde

Getty Images Sterling K Brown (à esquerda) e Jeffrey Wright estrelam a sátira mordaz American Fiction

As indicações de Jeffrey Wright e Sterling K Brown marcam a primeira vez que dois atores negros são indicados nas categorias de melhor ator e melhor ator coadjuvante pelo mesmo filme.

American Fiction conta a história de um autor negro frustrado que, jocosamente, escreve um livro que explora estereótipos e tropos raciais, e vê as editoras se atropelando para lançá-lo.

14. A única indicação de 'Segredos de um Escândalo' para melhor roteiro mantém viva uma tendência da Academia

Reuters As estrelas de Segredos de Um Escândalo: Natalie Portman, Charles Melton e Julianne Moore

Em 20 das 22 últimas edições do Oscar, pelo menos um filme foi indicado apenas ao prêmio de melhor roteiro, e nada mais.

Neste ano, Segredos de um Escândalo recebeu uma indicação por seu roteiro original, escrito por Samy Burch — mas o filme não foi indicado para nenhuma outra categoria.

O filme de Julianne Moore se junta a indicados anteriores, como Entre Facas e Segredos, Borat, Casamento Grego, A Grande Jogada e Straight Outta Compton - A História do N.W.A, que depositaram todas as suas esperanças de ganhar um Oscar apenas no roteiro.

15. É quase certo que Robert Downey Jr. vai ganhar um Oscar graças a Christopher Nolan

Isso representa uma mudança em relação a 2008, quando Robert Downey Jr. foi indicado a melhor ator coadjuvante por Trovão Tropical.

Naquele ano, ele perdeu para o coringa de Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas, dirigido por Christopher Nolan.

Reuters Robert Downey Jr. interpretou Lewis Strauss, que chefiou a Comissão de Energia Atômica dos EUA na década de 1950, no filme Oppenheimer

Neste ano, é quase certo que Downey Jr. leve a estatueta para casa, graças à sua atuação em Oppenheimer, filme que coincidentemente também foi dirigido por Christopher Nolan.

16. Um compositor morreu antes do anúncio de sua indicação ao Oscar

O músico canadense Robbie Robertson, também conhecido como integrante da banda de rock The Band, compôs a trilha sonora de Assassinos da Lua das Flores.

Getty Images Robbie Robertson morreu em agosto do ano passado aos 80 anos

Robertson e o diretor Martin Scorsese fizeram parcerias em vários filmes ao longo de décadas, mas o compositor infelizmente morreu em agosto do ano passado, antes mesmo de Assassinos da Lua das Flores ser lançado.

O músico também trabalhou na trilha de filmes como Touro Indomável, O Rei da Comédia, A Cor do Dinheiro, Cassino, Gangues de Nova York, O Lobo de Wall Street e O Irlandês.

Ele foi indicado postumamente para a categoria de melhor trilha sonora original — e Scorsese dedicou Assassinos da Lua das Flores à memória de Robertson.

17. Não haveria 'Oppenheimer' sem 'Crepúsculo'

Christopher Nolan decidiu fazer o filme sobre J Robert Oppenheimer depois de trabalhar em Tenet com o astro de Crepúsculo, Robert Pattinson.

Getty Images Robert Pattinson se revezou entre sucessos de bilheteria e filmes de arte desde que Crepúsculo fez dele um astro

O ator deu a Nolan de presente uma coleção de discursos de Oppenheimer quando terminaram as filmagens — e quando Nolan leu, se inspirou a fazer o filme.