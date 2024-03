A cantora Madonna interrompeu seu show na última segunda-feira (4/3) para contar aos fãs como foi sua “experiência de quase morte” após ser internada devido a uma grave infecção bacteriana em junho de 2023. Ela passou quatro dias em coma induzido, o que a fez adiar sua turnê mundial.

“Foi estranho finalmente não sentir que estava no controle. De acordo com o vídeo compartilhado de seus comentários, Madonna continuou, dizendo: “Eu caí de muitos cavalos e quebrei muitos ossos. Eu tenho um quadril de titânio. Quer dizer, a lista é infinita, mas nada pode me impedir”, disse.

“Eu não estou brincando. Foi muito assustador. Obviamente, fiquei quatro dias sem saber, porque estava em coma induzido”, contou a Rainha do Pop. Em seguida, a americana, de 65 anos, contou qual foi a primeira palavra que disse ao acordar.

“Quando acordei, a primeira palavra que disse foi 'Não'. De qualquer forma, foi isso que minha assistente me disse”, declarou. “Tenho quase certeza de que Deus estava me dizendo: 'Você quer vir conosco? Você quer vir comigo? Você quer ir por aqui? E eu disse: 'Não. Não não!", acrescentou.

O show em Los Angeles faz parte da ‘Celebration tour’, em que ela comemora seus 40 anos de carreira. A rainha do pop ainda pediu para que os fãs aplaudissem a presença de seu médico, Dr. David Agus, e outros membros de sua equipe médica.

“Ele aguentou tantos telefonemas divertidos meus. Quando fiquei doente neste verão e literalmente não conseguia andar da cama até o banheiro, eu ligava para ele dia sim, dia não e perguntava por que não tinha energia”, declarou. Ela ainda relatou que questionava ao médico quando poderia voltar à turnê e a resposta que recebia do especialista era que ela precisava tomar sol.

Quando ela respondeu que sua pele imaculada era resultado de ficar longe do sol, o doutor explicou: “Saia ao sol. Você precisa de vitamina D para que seus rins continuem funcionando.” “E eu odeio o sol, mas fiz isso mesmo assim, e foi muito difícil para mim andar da minha casa até o quintal e sentar ao sol”, disse Madonna, que seguiu os conselhos.

Ela concluiu agradecendo a “todos que estão aqui que cuidaram de mim e ouviram todas as minhas intermináveis reclamações e necessidades de previsões que eu não poderia ter” e ainda fez um agradecimento aos filhos, que “realmente me ajudaram a superar, porque trabalharam muito e… eu não queria decepcioná-los”.