Com o aumento dos rumores de que seria anunciada como uma das atrações do Rock in Rio, a cantora norte-americana Madonna divulgou, na noite desta quarta-feira (21/2), o comercial que estrelou, criou e dirigiu para o banco Itaú. A empresa é uma das patrocinadoras do megafestival e, mais cedo, passou a seguir apenas as seis celebridades que fazem parte da campanha “100 anos de futuro”, incluindo a Rainha do Pop.

This Film was made to thank my Brazilian fans for their love and devotion. It would not have been possible without the tireless support of @itau and my team -And the incredible vision of #jonasakerlund



We are made of the Future! ???? pic.twitter.com/BsUquqM997