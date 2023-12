A morte de celebridades envolve as famílias em diversas questões, principalmente, em relação à herança e patrimônio. Infelizmente, a mesma situação também ocorre ainda em vida com o envelhecimento. A verdade é que todas as questões, relacionadas a patrimônio familiar, podem ser consideradas complexas e desgastantes, principalmente, considerando as diversas brigas durante o processo e, muitas vezes, o intenso desgaste da saúde mental, como representado na novela global “Terra e Paixão” pelos atores Bárbara Reis e Cauã Reymond, nos papéis de Aline e Caio.



Paulatinamente e, cada vez mais, é possível acompanhar na mídia e noticiário, dezenas de dramas familiares, relacionados à sucessão de bens familiares, modificações de testamentos e gestão patrimonial. Um exemplo está no escândalo envolvendo a fortuna da atriz e cantora Larissa Manoela, uma vez que iniciou a carreira ainda criança com os pais administrando os recursos dela.

O problema de Larissa acabou em abuso, envolvendo o controle do dinheiro e propriedades, provocando uma grande dependência financeira por parte da jovem, que não pode usufruir do que conquistou. Já adulta, Larissa precisou abrir mão de aproximadamente R$18 milhões para ter sua liberdade, podendo dirigir sua própria carreira, controlar seu capital e dar um basta na relação profissional entre pais e filha.

Em vida, como no caso da Larissa Manoela, após um falecimento, ou na ficção da novela, dezenas de outras ocorrências surgem, como aquela envolvendo o apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019. Afinal, desde então, uma disputa já se mantém por quase quatro anos, entre os filhos, ex-esposa e uma série de pessoas, alegando também ser parte não reconhecida de outros relacionamentos ou companheiros.

Os problemas sobre herança se estendem para fora do país, inclusive incluindo a chamada “Rainha do Pop”, a cantora Madonna. Ela teve de modificar o testamento para minimizar as chances de conflito e ser justa com os seis filhos. A situação ocorreu porque, às vésperas do início de uma nova turnê mundial, ela teve de ser internada, ficando entre a vida e a morte em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido a uma infecção bacteriana. O fato foi que os quase 4 bilhões de reais e os direitos das músicas serão divididos igualmente entre os filhos.

As dezenas de fatos como esses abrem espaço para uma análise das relações familiares e a verdadeira índole pessoal. É desrespeitoso se aproveitar de um momento de fragilidade ou da própria incapacidade para enriquecer e, às vezes, as brigas acontecem por apenas alguns centavos, entretanto, são suficientes para acabar com os laços de sangue.

A situação requer refletir sobre qual seria a verdadeira herança humana. A bíblia, por exemplo, diz que é o amor. O fato é que a vida precisa ser desfrutada e, não servir apenas para juntar bens que, um dia, serão deixados para trás. O foco deve estar em valorizar as pequenas coisas, cuidar de si mesmo e dos outros, criar boas lembranças, um legado, sendo esses os maiores bens que se pode conquistar e, inclusive, manter a essencial qualidade da saúde mental para ampliar a longevidade.