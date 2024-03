A página “Madonna Online”, feita por fãs da cantora, anunciaram que a rainha do pop fará um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. O perfil ainda promete que o anúncio oficial será feito “a qualquer momento”.

A apresentação seria a última da “Celebration tour”, turnê em que a Rainha do Pop comemora seus 40 anos de carreira. O show seria uma celebração aos 100 anos do Banco Itaú. Madonna é uma das integrantes da campanha da instituição '100 anos de futuro', tendo estrelado e dirigido um anúncio que estreou no dia 21 de fevereiro.

“Madonna escolheu o Brasil para dar essa surpresa aos melhores fãs do mundo! Em parceria com a gigante campanha do Itaú para celebrar os seus 100 anos, está o projeto de um show exclusivo da Madonna GRÁTIS na icônica praia de Copacabana, com data para 04/Maio. É a união perfeita para Madonna celebrar os seus 40 anos de carreira num show marcante, icônico e que fará história ‘hoje, amanhã e pelos próximos 100 anos’”, diz a publicação.

O show gratuito seria um presente de Madonna aos fãs brasileiros, pelo carinho e lealdade ao longo de sua carreira. Segundo a página, a ideia é que a Rainha do Pop leve mais de 1 milhão de pessoas para curtir seu show, sendo a primeira artista feminina na história a conseguir o feito.

A página contou, ainda, que sabia do projeto desde fevereiro de 2023. A ideia inicial é que a apresentação ocorresse logo após o carnaval de 2024, mas como a Rainha do Pop ficou doente e teve que adiar toda sua turnê, o show nas areias brasileiras também teve que ser postergado.

Além disso, o “Madonna Online” divulgou que a equipe da cantora bloqueou as datas no Hotel Copacabana Palace entre os dias 1º e 6 de maio. Ou seja, ninguém que não seja do staff pode se hospedar no local.