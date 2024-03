Uma jovem que cria conteúdos de limpeza causou controvérsia nas redes sociais. Isso porque ela resolveu gravar seus vídeos recuperando túmulos abandonados. Para o conteúdo, a mulher usa um limpador multiuso assinado por ela – e esgotado no e-commerce.

“Todos merecem um lindo local de descanso”, diz em um dos conteúdos. Os vídeos já conquistaram milhões de visualizações no TikTok. Conhecida apenas como “Cleantok” ou “Clean Girl”, ela não revela seu nome, idade, ou localização.

“Estou no cemitério à noite limpando este túmulo abandonado de graça”, afirma. O clipe, que tem uma música macabra, possui mais de 19 milhões de visualizações. Em uma das publicações, a jovem narra, com uma alegria que contradiz com o local, que fará a limpeza do túmulo de um estranho à noite. Mesmo sem usar luvas ou qualquer outro instrumento de segurança, ela faz uma pausa para comer um cupcake de chocolate sentada na sepultura.

Ao ler a data de nascimento na lápide da mulher que foi sepultada , ela observa o signo da falecida. “Oh, meu melhor amigo é Áries!”, diz, como se fosse uma grande coincidência. Além disso, ela repetidamente se pergunta em voz alta como o túmulo ficou tão sujo.

Em outro vídeo, a mulher aparece esfregando a sepultura mal cuidada de um bebê. “Isso foi extremamente difícil para mim”, lamenta. “Mas eu sabia que tinha que homenagear o bebê David transformando seu local de descanso final”, justifica na publicação.

Para fazer a transformação , a Clean Girl usa diversos produtos de limpeza, entre eles as esponjas da marca Scrub Daddy, com as quais tem parceria. Ela também aproveita as gravações para divulgar sua própria linha de produtos, incluindo um líquido rosa que despeja sobre as sepulturas. O spray promete uma limpeza rápida e sem esforços e está esgotado no site.

Os vídeos da jovem dividem o público. De um lado, muitas pessoas enxergam uma boa ação da mulher, que promove respeito ao falecido. Por outro lado, há os que defendem que, apesar de ser algo legal a ser feito, ela precisaria perguntar para a família ou pelo menos para os responsáveis pela manutenção do cemitério se ela poderia fazer a reforma.

Alguns internautas questionam, ainda, o fato de ela publicar o nome dos mortos e os detalhes de sua lápide no TikTok, transformando as pessoas e seus supostos abandonos de seus túmulos em conteúdo. “Este não é um cemitério histórico de cem anos, é da década de 1980, e ver o túmulo de seu parente aparecer em seu feed do TikTok enquanto algum estranho especula sobre ele e por que você o deixou ficar tão sujo, provavelmente será doloroso”, escreveu um perfil sobre a mulher.

Em seu perfil, a Clean Girl também compartilha outros conteúdos de limpeza, além das aventuras nos cemitérios. Ela também já publicou vídeos recuperando bichinhos de pelúcia descartados e dando uma reforma em banheiros de fast food e supermercado. “O gerente diz que aprecia meu trabalho, mas se eu não for embora, ele vai chamar a polícia”, relatou a jovem no vídeo em que limpa o banheiro do Burger King.