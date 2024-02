O estudante de enfermagem Jonathan de Jesús teve seu diploma cancelado no último dia 13 pela universidade, após publicar um vídeo no TikTok durante sua colação de grau. Antes da cerimônia, no dia 4 de novembro de 2023, ele e outros colegas da Universidade Nacional Experimental Politécnica da Força Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), na Venezuela, afirmam ter saído do curso sem ter aprendido nada.

O grupo de formandos fala, um de cada vez, que não aprendeu diversos aspectos da profissão, como medir os sinais vitais ou injetar medicamentos. Jonathan também disse que só se formou porque colou nas provas.

O vídeo logo viralizou, chegando ao conhecimento da universidade. A UNEFA decidiu, então, anular os títulos daquele grupo de alunos. Segundo Jonathan, as autoridades da instituição pediram uma retratação, já que consideraram que as frases mancharam a reputação da universidade.

A UNEFA ainda propôs que os alunos passassem por um curso de nivelamento, com duração de um mês. Jonathan foi o único que não concordou com a proposta. Por isso, foi chamado pelas autoridades, que informaram que seu título havia sido cancelado. O jovem ainda disse que esperou por horas para ser atendido e recebeu um tratamento horrível.

Considerando a decisão uma injustiça, Jonathan fez um segundo vídeo, dizendo que seus méritos o levaram até a formatura da graduação. “Até quando vamos ficar calados e não lutar pelos nossos direitos? Cumpri as unidades de crédito e tive as melhores notas. Tive o privilégio de fazer o discurso de formatura que todas as autoridades da UNEFA ouviram”, afirma no vídeo.

No vídeo, Jonathan chega a pedir desculpas, dizendo que tudo era apenas uma brincadeira. “O vídeo claramente era de humor”, disse. Mesmo assim, ele pede apoio nas redes sociais, na esperança de a universidade reverter a decisão. “A injustiça que a UNEFA me fez não tem nome. Na Venezuela não há justiça”, escreveu na rede social.