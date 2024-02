O papa Francisco, 87 anos, que sofre há vários dias de um "leve estado gripal", passou por exames em um hospital de Roma nesta quarta-feira (28), anunciou o Vaticano.

"Depois da audiência geral, o papa Francisco seguiu para o hospital Gemelli para exames de controle. Depois, retornou ao Vaticano", informou a Santa Sé em um comunicado.

A Fiat 500 branca do papa argentino saiu do hospital no centro da capital italiana por volta de 12H00 (8H00 de Brasília), sob escolta policial, segundo uma fotógrafa da AFP.

Mais cedo, Jorge Bergoglio celebrou a audiência geral semanal no Vaticano, mas não leu o próprio texto.

"Ainda estou um pouco resfriado", se desculpou, com a voz embargada diante dos milhares de fiéis, antes de confiar a leitura a um colaborador.

O pontífice cancelou as audiências de sábado e segunda-feira, mas celebrou a bênção do Angelus no domingo.

Francisco, que utiliza uma cadeira de rodas em seus deslocamentos, sofreu uma série de crises de saúde nos últimos anos, incluindo problemas nos joelhos, no quadril e no intestino.

Em junho do ano passado, ele passou por uma cirurgia devido a uma hérnia abdominal. E teve que cancelar, devido a uma bronquite, uma viagem a Dubai em dezembro, onde participaria na COP28, a reunião anual do clima organizada pela ONU.

