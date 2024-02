O ator Cillian Murphy caiu nas graças do público brasileiro depois de ganhar o prêmio de Melhor Ator no SAG Awards. Isso porque o astro de ‘Oppenheimer’ foi muito comparado com o estilista brasileiro e apresentador Clodovil Hernandes (1937-2009).

Durante a passagem de Cillian pelo tapete vermelho, muita gente achou o gestual parecido com o ex-RedeTV!. Mas não é só isso: a aparência também foi comparada – e muita gente viu semelhança. Tanto que as redes sociais foram unânimes em eleger Murphy como o nome perfeito para interpretar Clodovil em uma possível cinebiografia.

“Eu não consigo mais olhar para ele sem imaginar isso”, destacou um perfil. “ A vestimenta, os trejeitos e a cara de quem não suporta a maioria das pessoas é a mesma”, comentou outro. “Ele tem talento, mas não retrataria o carisma de Clodovil”, ponderou um internauta.

E aí os brasileiros soltaram a imaginação pensando em cenas que o ator interpretaria. "Cillian Murphy precisa reproduzir a festa de aniversário 'que virou um enterro' ao vivo na TV", escreveu um internauta. O episódio, muito usado como meme, ocorreu após o apresentador ganhar uma festa surpresa da equipe do seu programa. Mas o estilista, conhecido pelas suas alfinetadas, não gostou e destruiu o cenário.

Por fim, um terceiro nome apareceu como sósia de Clodovil: o cantor de k-pop Lee Taemin. “Em nome do pai (Clodovil Hernandes), do filho (Cillian Murphy) e do espírito santo (Lee Taemin)”, diz um tweet. Veja mais reações:



Ele seria perfeito interpretando o Clodovil em uma cinebiografia https://t.co/Q21vUPw4tB — espectro (@beanaoexistee) February 25, 2024

Desde que eu vi um tweet falando que o Cillian Murphy poderia protagonizar a cinebiografia do Clodovil eu não consigo mais olhar para ele sem imaginar isso HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHHAHAAHHAHAHAHAHAHAHAAHHAHAHAH https://t.co/Pyrz81jcbX — Jock (@jockdean) February 27, 2024

ele tem um ar de desdém tão alto não visto em ninguém desde o clodovil https://t.co/hPVACpIXEY — jean com o pé no pescoço do jeann (@JeanCarlosbh) February 25, 2024



No ano passado, após a estreia de ‘Oppenheimer’, Murphy foi muito comparado com a ex-BBB Jade Picon. Ele também já foi comparado à cantora Billie Eilish.