"Oppenheimer" foi eleito o melhor filme do ano pelos diretores de cinema de Hollywood em uma cerimônia realizada no sábado em Los Angeles, sugerindo que a longa espera de Christopher Nolan pelo sucesso no Oscar poderá terminar em breve.

O diretor britânico, conhecido por seus complexos sucessos de bilheteria de sucesso comercial que nem sempre recebiam reconhecimento nas cerimônias de premiação, ganhou o prêmio mais cobiçado da premiação do Directors Guild of America (DGA).

"A ideia de que os meus colegas acham que mereço isso significa tudo para mim", disse o cineasta, referindo-se ao seu filme sobre a invenção da bomba atômica.

Os outros diretores indicados pela DGA para o prêmio principal deste ano foram Martin Scorsese por "Assassinos da Lua das Flores", Greta Gerwig por "Barbie", Yorgos Lanthimos por "Pobres Criaturas" e Alexander Payne por "Os Rejeitados".

Nolan já havia sido indicado quatro vezes ao prêmio principal da DGA, mas não ganhou em nenhuma delas.

Ao aceitar o prêmio, o diretor britânico elogiou a sua equipe por ter alcançado as suas visões ambiciosas - incluindo uma impressionante reconstrução do primeiro teste de bomba atômica da história - ao longo da sua carreira de sucesso.

A vitória de sábado pode lhe dar esperança de quebrar outra sequência de derrotas no próximo mês no Oscar, onde já foi indicado cinco vezes, sem sucesso.

Dezoito dos últimos 20 vencedores do DGA ganharam o Oscar de melhor diretor naquele mesmo ano. A premiação acontecerá no dia 10 de março.

