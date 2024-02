O filme “Oppenheimer” foi o grande vencedor do Bafta este ano. A principal premiação de cinema do Reino Unido ocorreu no domingo (18/2), em Londres. A cinebiografia do inventor da bomba atômica arrematou sete prêmios, entre eles o de melhor ator, entregue para o irlandês Cillian Murphy.



Robert Downey Jr. foi considerado o melhor ator coadjuvante e Christopher Nolan, o melhor diretor. Entre os filmes mais premiados, se destacaram “Pobres criaturas”, que levou cinco prêmios, incluindo o de melhor atriz, dado a Emma Stone.



Forte candidato ao Oscar, que será entregue em 10 de março, “Oppenheimer” venceu importantes premiações deste ano, como Globo de Ouro, Critic's Choice Awards, AFI e Directors Guild of America, entre outros.



“Zona de interesse” ganhou o Bafta 2024 nas categorias melhor filme em língua não inglesa e melhor filme britânico/som.



Comparando o cinema à mágica que pode mudar vidas, o ator Michael J. Fox foi a surpresa da noite, ao entregar o Bafta ao cineasta Christopher Nolan. Fox, que tem Parkinson, chegou de cadeira de rodas, mas ficou em pé no pódio, emocionando a plateia. Foi aplaudido de pé. Famoso por seu trabalho em “De volta para o futuro”, o ator, de 62 anos, convive com a doença desde os anos 1990.

Invasor

Um homem invadiu a cerimônia do Bafta, subindo ao palco com a equipe de “Oppenheimer” para receber o grande prêmio da noite. De acordo com um porta-voz da premiação, o rapaz foi expulso pela segurança.



“Um provocador das redes sociais foi removido pela segurança ontem à noite depois de se juntar aos vencedores do último prêmio no palco. Estamos levando isso muito a sério e não desejamos dar visibilidade a ele”, disse o representante do Bafta.



Quando Michael J. Fox anunciou o filme como o vencedor da noite, a produtora Emma Thomas subiu primeiro no palco, acompanhada do produtor Charles Roven, do diretor Christopher Nolan e do ator Cillian Murphy. Após pegar o troféu, ela se dirigiu ao resto da equipe. “Cadê vocês? Venham!”, disse.



O resto do elenco não se levantou, mas o instruso aproveitou a deixa e subiu ao palco. Em vídeo publicado nas redes sociais do Bafta, ele aparece acomodado entre os profissionais de “Oppenheimer”, que não parecem estranhá-lo.

PREMIADOS

Melhor filme

. “Oppenheimer”

Melhor ator

. Cillian Murphy, por “Oppenheimer”

Melhor atriz

. Emma Stone, por “Pobres criaturas”

Melhor ator coadjuvante

. Robert Downey Jr., por “Oppenheimer”

Melhor atriz coadjuvante

. Da'Vine Joy Randolph, por “Os rejeitados”

Melhor direção

. Christopher Nolan, por “Oppenheimer”

Melhor roteiro original

. “Anatomia de uma queda”

Melhor roteiro adaptado

. “American fiction”

Melhor fotografia

. “Oppenheimer”

Melhor documentário

. “20 dias em Mariupol”

Melhor animação

. “O menino e a garça”

Melhor curta-metragem

. “Jellyfish and Lobster”

Melhor diretor, roteirista ou produtor britânico estreante

. Savannah Leaf, Shirley O'Connor e Medb Riordan, por “Earth mama”

Melhor filme em língua não inglesa

. “Zona de interesse”