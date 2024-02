O Coletivo Noite de Cinema vai ocupar um lugar um tanto inusitado na próxima terça-feira (20/2): o cemitério e crematório Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, na região Oeste de Belo Horizonte. A partir das 19h, o público poderá assistir quatro curtas nacionais de graça, com direito a pipoca e refrigerante.

O evento, que busca oferecer a população a oportunidade de uma nova vivência cultural, será realizado pela primeira vez no Parque da Colina. Apesar de inusitado, o espaço conta com uma grande área aberta, arborizada e segura. Nesta edição, o projeto conta com o apoio do Grupo Zelo.

A exibição é gratuita e aberta à comunidade e, para participar, basta retirar o ingresso na portaria do cemitério sujeito a lotação.

Programação

MOLEQUE (20 minutos)

Sinopse: Inspirado no Chaves, uma das séries de maior sucesso da TV no mundo, o curta-metragem conta a história de Moleque, um menino de rua de dez anos que vive atrás de comida. Um dia ele conhece Soneca, um vendedor de churros mais velho, que ao ver o garoto andando descalço, resolve dar um par de botas de presente para ele. Mas ao levar Moleque para a vila onde mora, Soneca passa maus bocados com as travessuras do menino. "Moleque" foi rodado em Minas Gerais, numa vila no Santa Efigênia

A MENINA ESPANTALHO (12.48 minutos)

Sinopse: Luzia mora no campo com seus pais e o irmão, Pedro. Quando Pedro começa a ir à escola, Luzia quer acompanhá-lo, mas é impedida pelo pai. Enquanto vigia um arrozal, ela busca outros caminhos para aprender a ler.

SOBRE AMIZADES E BICICLETAS (20 minutos)

Sinopse: Thiago sempre sonhou em participar da corrida de bicicletas, mas isso parecia um sonho impossível devido à sua condição física. Tudo muda quando ele conhece Cecília, uma corajosa menina com deficiência visual que não conhece limites. Juntos, eles vão aprender a andar de bicicleta e o significado da amizade.

A RETIRADA PARA UM CORAÇÃO BRUTO (15.37 minutos)

Sinopse: Ozório é um senhor que mora sozinho onde Judas perdeu as botas, na zona rural de Cordisburgo-MG. Passa seus dias ouvindo rock no rádio, enquanto vive o luto da sua companheira. Até que um movimento no céu quebra sua solidão.



Projeto

O Coletivo, criado em 2012, já atingiu 70 mil pessoas. A proposta é democratizar o acesso à cultura do audiovisual e estimular o convívio social nas cidades visitadas. O grupo é formado por agentes culturais da região de Venda Nova e de Ribeirão das Neves, na Grande BH. As ações do grupo foram influenciadas pelo cinema nas décadas de 1920 e 1940, quando era comum exibir filmes em ruas, praças e escolas.

O coletivo busca democratizar o acesso à cultura do audiovisual e estimular o convívio social Alice Andrade Guimarães

Ao longo dos últimos 12 anos, o Noite de Cinema desenvolveu a estrutura que atualmente chega a periferias e ao interior de Minas. No início, o grupo exibia filmes em ruas e muros. Depois, passou a realizar circulações. A primeira mostra de filmes ocorreu há nove anos. Desde 2021, o projeto conta com aporte da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para esta edição, conseguiu o patrocínio da empresa Minasligas, por meio de edital.

O coletivo mineiro prioriza produções nacionais e artistas independentes, que, em sua maioria, estão fora do circuito comercial do cinema. A curadoria é desempenhada pela coordenação do projeto em parceria com a produtora Abdução Filmes.

Serviço

"Noite de Cinema - Especial Parque da Colina"

Terça-feira (20/02), às 19h

Local: Cemitério e Crematório Parque Da Colina - Rua Santarém, 50, Nova Cintra - Belo Horizonte

Filmes: Moleque (MG); A Menina Espantalho (MG); Sobre amizades e bicicletas (PR); A retirada para um coração bruto (MG).