Mostra Noite de Cinema exibe filmes de graça em 12 cidades mineiras

"Cores e botas" é atração de amanhã na abertura da mostra, no Bairro Mantiqueira, em Venda Nova (foto: Noite de Cinema/divulgação)

Durante abril e maio, a Mostra Noite de Cinema volta a ocupar ruas e praças de Belo Horizonte e do interior de Minas, com sessões gratuitas e classificação livre. Quinze curtas e médias-metragens retratam a diversidade cultural do Brasil. Serão contempladas 12 cidades das regiões Central e Norte, boa parte delas banhada pelo Rio São Francisco. Durante abril e maio, a Mostra Noite de Cinema volta a ocupar ruas e praças de Belo Horizonte e do interior de Minas, com sessões gratuitas e classificação livre. Quinze curtas e médias-metragens retratam a diversidade cultural do Brasil. Serão contempladas 12 cidades das regiões Central e Norte, boa parte delas banhada pelo Rio São Francisco.







"Sobre amizades e bicicletas" será atração desta semana em BH, Prudente de Morais e Confins (foto: Noite de Cinema/divulgação)



Estímulo à convivência





O coletivo é formado por agentes culturais da região de Venda Nova e de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ações do grupo foram influenciadas pelo cinema nas décadas de 1920 e 1940, quando era comum exibir filmes em ruas, praças e escolas.





“Nossa inspiração veio mais como necessidade. A gente vive em um bairro que não tem praça, e até então não tinha espaços culturais”, comenta Oderval Júnior, revelando que vem trocando ideias e informações com outros coletivos e produtoras.





Ao longo dos últimos 11 anos, o Noite de Cinema desenvolveu a estrutura que atualmente chega a periferias e ao interior de Minas.





No início, o grupo exibia filmes em ruas e muros. Depois, passou a realizar circulações. A primeira mostra de filmes ocorreu há oito anos.





Desde 2021, o projeto conta com aporte da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para esta edição, conseguiu o patrocínio da empresa Minasligas, por meio de edital.

%u201CMédico de monstro%u201D, comédia infantil em cartaz na mostra (foto: Noite de Cinema/divulgação)





O coletivo mineiro prioriza produções nacionais e artistas independentes, que, em sua maioria, estão fora do circuito comercial do cinema. A curadoria é desempenhada pela coordenação do projeto em parceria com a produtora Abdução Filmes.





A mostra oferece legenda descritiva em pelo menos um filme. Algumas exibições são acompanhadas por intérprete de libras.



Curta "A retirada para um coração bruto" será exibido na sexta-feira, na praça da cidade de Prudente de Morais (foto: Noite de Cinema/divulgação)



PROGRAMAÇÃO



» Quinta-feira (6/4)

Em BH. Às 19h e 20h. Filmes: “O menino leão e a menina coruja”, “Meu nome é Maalum”, “Sobre amizades e bicicletas”, “Cores e botas” e “Médico de monstro”. Escola Municipal Deputado Renato Azeredo (Rua Água, 240, Bairro Mantiqueira). Retirada de ingressos até 16h, na coordenação da escola.





» Sexta-feira (7/4)

Em Prudente de Morais. Às 20h, na Praça São Geraldo, Bairro Maracanã. Filmes: “Sobre amizades e bicicletas”, “Nem todas as manhãs são iguais”, “Bola da vez”, “Cósmica”, “Médico de monstro”, “Bá”, “A menina de espantalho” e “A retirada para um coração bruto”.





» Sábado (15/4)

Em Confins. Às 19h e 20h30, na praça central. Filmes: “O menino leão e a menina coruja”, “Meu nome é Maalum”, “Sobre amizades e bicicletas”, “Imã de geladeira e “A retirada para um coração bruto”.





» Dias 17 e 18/4

Em Três Marias. Às 19h e 20h30, na Praça Castelo Branco.





» Dia 20/4

Em Lassance. Às 19h, na estação ferroviária.





» Dia 21/4

Em Várzea da Palma. Às 19h e 20h30, na Praça de Eventos.





» Dia 22/4

Em Corinto. Às 19h e 20h30, na

Praça de Eventos





» Dia 23/4

Em João Pinheiro. Às 19h, na Praça Redonda





» Dias 29 e 30/4

Em Grão Mogol. Às 19h e 20h, na Praça Coronel Janjão.

» Até 21 de maio. Programação completa: site noitedecinema.com.br e Instagram (@noitedecinema)





Oderval Júnior, coordenador do Coletivo Noite de Cinema, conta que os projetos do grupo, criado em 2012, já atingiram 65 mil pessoas. A proposta é democratizar o acesso à cultura do audiovisual e estimular o convívio social nas cidades visitadas.Há indicação de obras por parte de moradores das cidades contempladas, e a produção audiovisual local é sempre levada em consideração. O coletivo considera essencial dar visibilidade a histórias do lugar onde está em cartaz.