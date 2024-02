SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cirque du Soleil, grupo canadense com acrobatas de elite, volta ao Brasil em 2024 com o show "Crystal". Previsto para estrear no Rio de Janeiro no dia 13 de junho, no Rioarena, a apresentação chega a São Paulo no dia 5 de julho, no parque Villa-Lobos, e fica em cartaz até 6 de outubro.



Em "Crystal", de 125 minutos, o grupo aposta nas possibilidades artísticas do gelo para montar as suas acrobacias, o que inclui movimentos suspensos no ar de trapezistas e manobras de alta velocidade em skate.



Na capital paulista, o espetáculo terá uma tenda com capacidade para 3.582 pessoas de 20 metros de altura. Toda a estrutura levará 30 dias para ser instalada.



A pré-venda do show começa na quinta-feira (22) só para clientes do cartão Porto Bank. Para o público geral, a compra será liberada dia 12 de março no site da Eventim a partir de R$ 361 no Rio, e R$ 380 em São Paulo.

Na capital carioca, também dá para adquirir na bilheteria do Rioarena no dia 22 de fevereiro. Já na paulista, ingressos estarão disponíveis no Shopping Market Place na mesma data, e no parque Villa-Lobos no 1º de julho.





CIRQUE DU SOLEIL CRYSTAL

**Rio de Janeiro**

Onde: Rioarena, av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca

Quando: de 13 a 23 de junho de 2024

Ingressos: a partir de R$ 361 na bilheteria física ou em eventim.com.br





**São Paulo**

Onde: Parque Villa-Lobos, av. Queiroz Filho, 1.315, Vila Leopoldina

Quando: 5 de julho a 6 de outubro de 2024

Ingresso: a partir de R$ 380 na bilheteria física ou em eventim.com.br