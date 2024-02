O ator Michael J Fox, que convive com a doença de Parkinson há décadas, fez uma aparição surpresa nos Prêmios Bafta — o principal prêmio da indústria do cinema britânico — levando a plateia às lágrimas.

O ator de 62 anos, famoso pela série de filmes De Volta para o Futuro, subiu ao palco em uma cadeira de rodas, mas insistiu em ficar de pé no pódio para entregar o prêmio de melhor filme a Oppenheimer de Christopher Nolan.

Fox foi aplaudido de pé, com muitos telespectadores postando nas mídias sociais que começaram a chorar ao vê-lo subir ao palco.

Fox foi diagnosticado na década de 1990 e raramente faz aparições públicas hoje em dia.

Um documentário sobre sua vida — Still: Ainda Sou Michael J. Fox— foi indicado para melhor documentário, mas perdeu para 20 Dias em Mariupol.

Getty Images Hannah Waddingham e Michael J Fox nos bastidores do prêmio em Londres

Ao chamar Fox ao palco do Royal Festival Hall de Londres, onde foi realizada a cerimônia do Bafta, o apresentador David Tennant o descreveu como uma "verdadeira lenda do cinema".

No palco, Fox disse que o cinema é como uma "mágica" que pode "mudar sua vida".

Ele disse: "Cinco filmes foram indicados nesta categoria esta noite e todos os cinco têm algo em comum. Eles são o melhor que fazemos."

Getty Images David Beckham também se encontrou com o astro de De Volta para o Futuro nos bastidores

Ele disse que o cinema é algo que une as pessoas, "não importa quem você é ou de onde você vem".

"Há uma razão pela qual dizem que os filmes são mágicos, porque os filmes podem mudar o seu dia. Isso pode mudar sua perspectiva. Às vezes, pode mudar sua vida."

Os usuários das redes sociais reagiram rapidamente à aparição de Fox no X, antigo Twitter. A entrega dos Baftas foi televisionada no Reino Unido. Um usuário disse que estava "em lágrimas" logo que viu Fox subir ao palco.

i was in tears the moment Michael J Fox came on the stage ????????????

THE MAN IS A LEGEND #BAFTAs #BAFTA2024 #EEBAFTAs pic.twitter.com/Uud368S9gb — RanaJi???? (@RanaTells) February 18, 2024

"Herói absoluto", escreveu outro.

"Ele é uma lenda e um ser humano maravilhoso", acrescentou um terceiro.

Ah man, this world could do with less anger and hatred, and more Michael J Fox's ???? pic.twitter.com/YB9TK79vD2 — Kris ???????????????????????????????? (@bajankris) February 18, 2024

Fox fundou a Fundação Michael J Fox para Pesquisa do Parkinson em 2000. De acordo com a CBS News, a Fundação arrecadou quase R$ 2 bilhões.

Estima-se que a doença de Parkinson, uma condição na qual partes do cérebro são progressivamente danificadas ao longo de muitos anos, afeta cerca de 200 mil pessoas no Brasil.

A fundação britânica Parkinson UK diz que se trata da "condição neurológica que mais cresce no mundo".