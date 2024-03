O caminhão-tanque que tombou e explodiu, nesta quinta-feira (14/3), no Anel Rodoviário de BH, provocou chamas que percorreram cerca de três quarteirões. O acidente ocorreu na altura do bairro Goiânia, na Região Nordeste da capital.

A metragem exata percorrida pelo fogo gerado pelo derramamento de mais de 20 mil litros de combustível ainda está sendo apurada. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as chamas correram pelos declives das ruas e alcançaram três quarteirões.

As chamas foram contidas pelos bombeiros antes que se propagasse para uma mercearia próxima. Mas casas e veículos foram atingidos pelo fogo. De acordo com a Defesa Civil, que esteve no local para vistoriar o local, oito imóveis foram interditados. Destes, quatro foram completamente queimados e quatro parcialmente queimados.

Foi oferecido abrigo público temporário aos moradores, mas eles recusaram e se abrigaram em casas de parentes. Foi disponibilizada ajuda humanitária de 2 cestas básicas e 10 cobertores, colchões e lençóis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o tanque do veículo foi danificado pelo impacto do capotamento e a carga de combustível vazou, escorrendo com grande volume pela via pública. O caminhão carregava 23 mil litros de combustível, sendo 3 mil de diesel, 10 mil de gasolina e 10 mil de álcool. Cerca de 15 mil litros foram derramados.

O motorista morreu carbonizado. Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem, de 58 anos, já se encontrava fora do veículo. Os militares acreditam que ele tenha sido projetado para fora do caminhão com na capotagem.





Nove pessoas estão hospitalizadas em decorrência do incêndio, de acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Elas tiveram lesões como queimaduras, pequenos traumas na tentativa de se salvarem ou inalaram muita fumaça e ficaram intoxicadas.

Durante a tragédia, as famílias saíram às pressas para a via pública, mas algumas foram resgatadas pelos bombeiros porque estavam presas dentro de casa, encurraladas pelas chamas.