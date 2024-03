O Hospital João XXIII acionou um plano de contingência para as vítimas do acidente no Anel Rodoviário que vitimou ao menos nove pessoas. De acordo com a assessoria da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), o procedimento é padrão.



"Quando você tem um acidente de grande proporção, com muitas vítimas, o SAMU aciona o hospital, que se mobiliza para receber esses atendimentos de urgência", afirmou a assessora.

Veja: Fotos do acidente com caminhão-tanque no Anel Rodoviário

Ainda de acordo com a FHEMIG, o tratamento dado às vítimas do acidente é igual ao de qualquer outro paciente da emergência, a diferença é que uma equipe maior é mobilizada para que todos consigam ser atendidos.





O acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h25 da madrugada desta quinta-feira (14/3) para um incêndio em um caminhão-tanque no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O tanque foi danificado pelo impacto da queda e a carga de combustível vazou, escorrendo com grande volume pela via pública. A rede elétrica foi também atingida. Quatro residências foram inteiramente queimadas.

Dez veículos foram atingidos pelo fogo, sendo que quatro carros e duas motos foram destruídos pelas chamas. Quatro carros foram atingidos parcialmente.

A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros., que utilizaram 15 mil litros de água e espuma mecânica para combater as chamas.