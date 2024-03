Um caminhão-tanque tombou, pegou fogo e incendiou casas e carros na madrugada desta quinta-feira (14/3), no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. O motorista do veículo morreu carbonizado.

O caminhão, que saiu de Betim, carregava 23 mil litros de combustível, sendo 3 mil de diesel, 10 mil de gasolina e 10 mil de álcool. O veículo tombou e espalhou entre 15 mil e 16 mil litros dos inflamáveis pelas vias, causando uma linha de fogo que percorreu três quarteirões.

Devido ao incêndio, oito edificações foram atingidas, sendo quatro delas completamente queimadas. Famílias saíram às pressas de casa, e pelo menos nove pessoas tiveram lesões, como queimaduras ou pequenos traumas, na tentativa de se salvarem, ou ficaram intoxicadas com a fumaça do incêndio. Ao menos 10 veículos foram atingidos.

Para conter o fogo, 15 mil litros de água e de espuma mecânica foram usados. A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil também foi acionada para verificar a estrutura dos imóveis atingidos.

Os bombeiros foram acionados às 2h25 da madrugada desta quinta-feira e já atuam no local há mais de 9 horas, fazendo o rescaldo e a remoção da carcaça do veículo. Não há previsão para a desobstrução total do local onde está o caminhão.

Confira os dados apurados até agora: