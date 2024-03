“Um crime abominável”. Assim descrevem os policiais que prenderam um homem, de 48 anos, na cidade de Aguanil, na Região Oeste de Minas, que tinha uma prisão preventiva decretada pelo estupros, tentativas de estupros e importunação sexual de vulneráveis, entre 12 e 15 anos. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (13/3) e os crimes foram cometidos em setembro de 2023.

O autor era monitor de um transporte escolar de escola pública na cidade e, segundo a polícia, teria se aproveitado dessa condição para cometer os crimes. Por diversas vezes, segundo os policiais que trabalham no caso, o homem praticou atos libidinosos contra as vítimas, com toques nas partes íntimas.

O inquérito foi concluído em 1º de março deste ano, com indiciamento do investigado, sendo imediatamente remetido à Justiça, que solicitou a prisão preventiva do autor. O suspeito foi levado ao sistema prisional.