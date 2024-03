Maria de Lourdes, irmã do homem que teve 42% do corpo queimado no incêndio causado pelo tombamento de um caminhão-tanque no Anel Rodoviário de BH

A irmã do homem que teve 42% de seu corpo queimado no acidente no Anel Rodoviário, nesta madrugada (14/3), afirmou que ele está no bloco cirúrgico, estável. Maria de Lurdes, irmã de Belarmino de Freitas Miranda, de 64 anos, está aguardando a liberação do irmão e se mostrou aflita quanto à falta de informações sobre ele.

"Ele entrou no bloco cirúrgico e desde então não tenho informações sobre ele. Sei que está estável, mas o que tenho é o que vi nas reportagens pela manhã", afirma ela.

Ao Estado de Minas, Maria também afirmou que viu as notícias, mas foi trabalhar normalmente. "Não imaginei que ele estaria lá no meio. Ele mora sozinho, eu fico em Vespasiano e trabalho em Contagem. Fiquei sabendo por telefone e vim para cá, mas não me falaram mais nada [pelo Hospital João XXIII], só que ele está estável. Mas é difícil [ficar sem informações sobre ele]", relatou ela. Uma enfermeira que não quis se identificar disse o homem não teve 42% do corpo queimado, mas sim 55%.

O acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h25 da madrugada desta quinta-feira (14/3) para um incêndio em um caminhão-tanque no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O tanque foi danificado pelo impacto da queda e a carga de combustível vazou, escorrendo e provocando chamas por três quarteirões. A rede elétrica foi também atingida. Quatro residências foram inteiramente queimadas – uma delas, a de Belarmino.

Dez veículos foram atingidos pelo fogo, sendo que quatro carros e duas motos foram destruídos pelas chamas. Quatro carros foram atingidos parcialmente.



A ocorrência mobilizou sete viaturas e 23 militares do Corpo de Bombeiros, que utilizaram 15 mil litros de água e d espuma mecânica para combater as chamas.