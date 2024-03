Um caminhão carregado com 23 mil litros de combustível tombou, pegou fogo e incendiou casas e outros imóveis na madrugada desta quinta-feira (14/3), no Anel Rodoviário, no bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O motorista, de 58 anos, morreu carbonizado no local do acidente. Outras nove pessoas estão hospitalizadas em decorrência do incêndio, de acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).