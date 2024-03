crédito: Governo do Espírito Santo

Preso em rodovia foi transferido para a Delegacia de Colatina, no ES

Um homem, de 34 anos, que era procurado em Minas Gerais e na Bahia, por homicídio, tráfico de drogas e armas, e também por roubos de veículos e lojas, foi preso em Colatina (ES), graças a um trabalho coletivo entre as polícias militares de Minas, Bahia e Espírito Santo.

Policiais de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, onde nasceu o criminoso condenado, receberam a informação de que o fugitivo estava se escondendo no estado capixaba. Havia, contra ele, um mandado de prisão da justiça de Teixeira de Freitas, na Bahia.

A informação era de que o suspeito já estava próximo da divisa de Minas com o Espírito Santo.

O fugitivo estava transitando na BR-259, no sentido de Colatina, em um Renault Logan prata, placa ARN-8886. A PM do Espírito Santo passou a fazer um monitoramento e patrulhamento na rodovia, conseguindo localizá-lo. Ele foi foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, em Colatina.