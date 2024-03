Sete imóveis atingidos pelo incêndio causado após o tombamento do caminhão no bairro Goiânia, região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (14), foram interditados pela Defesa Civil.

De acordo com o órgão, um lote com seis imóveis foi um dos mais atingidos pelas chamas. Três casas foram totalmente interditadas e outras três parcialmente. Um outro imóvel que foi diretamente atingido pelo fogo também foi evacuado.

Já o galpão atingido pelo caminhão teve danos no muro, rede elétrica e no portão de entrada. A Defesa Civil também forneceu auxilio para as famílias atingidas. Duas cestas básicas, dez cobertores, lençóis e colchões foram distribuídos.

As vitimas vão ficar na casa de parentes enquanto os imóveis passam por vistoria.

Caminhão tomba no Anel

Na madrugada desta quinta, por volta das 2h25, um caminhão-tanque tombou, pegou fogo e incendiou casas e carros às margens do Anel Rodoviário, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. O motorista do caminhão, de 58 anos, morreu carbonizado no local do acidente.

Com o impacto do acidente, o tanque foi danificado e a carga de combustível escorreu e criou uma ‘rua de fogo’, levando as chamas por três quarteirões. Quinze mil litros de água e de espuma mecânica foram usados para combater as chamas.

Oito casas e dez veículos foram atingidos. Famílias saíram às pressas de casa e pelo menos nove pessoas —quatro homens, três mulheres e duas crianças— tiveram lesões como queimaduras ou pequenos traumas na tentativa de se salvarem.

De acordo com informações preliminares, o caminhão-tanque saiu de Betim, seguia na BR-381, ao virar à direita para entrar na MG-5, antiga MGC-262, o veículo tombou e pegou fogo. A tragédia pegou os moradores de surpresa, já que a maioria estava dormindo no momento do acidente.



Ao todo, o caminhão carregava 23 mil litros de combustível, sendo 3 mil de diesel, 10 mil de gasolina e 10 mil de álcool. Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros verificou resíduo dentro do tanque com cerca de 30% (estimado) do combustível total (23 mil litros).