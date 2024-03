A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta, nesta quinta-feira (14/03), para uma onda de calor que deve atingir a capital mineira. As temperaturas máximas podem chegar a 33ºC, principalmente no período da tarde. O aviso é válido até segunda-feira (18/03).

O alerta segue a tendência já apontada no início da semana pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que previu onda de calor para algumas regiões do estado. De acordo com o órgão, o aumento nos termômetros deve se iniciar nesta quinta-feira em localidades isoladas do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado.

Já na sexta (15), o calor avança para a Região Central e Região Metropolitana de Belo Horizonte, e no sábado, para localidades do Noroeste e Norte de Minas. A temperatura máxima no Triângulo, Norte e Noroeste pode chegar a 39ºC e em BH a 35ºC a partir de sexta. A onda de calor deve permanecer sobre o estado até pelo menos a próxima segunda-feira (18/3).



Além de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo devem ser impactados.



Previsão do Tempo

De acordo com a Defesa Civil, a previsão para esta quinta-feira (14/3) em BH é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e de curta duração, a partir da tarde.

A temperatura mínima foi de 19 ºC, a máxima estimada é de 32 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Recomendações