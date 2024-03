As canaletas fluviais podem ter sido contaminadas com o combustível que vazou do caminhão que se acidentou no Anel Rodoviário

As canaletas fluviais, conjuntos de tubos que transportam e drenam as águas de chuva para rios e lagos, podem ter sido contaminadas com o combustível que vazou do caminhão que se acidentou no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (14/3).

A preocupação foi levantada por militares do Corpo de Bombeiros (CBMMG) que trabalharam na ocorrência. Cerca de 15 mil litros de combustível vazaram pela MGC-5 após a batida.

Varias dessas canaletas estão submersas na rua em que ocorreu o acidente. Segundo Edilson Coelho, diretor do núcleo de emergência da Secretaria de Meio Ambiente, um estudo está sendo feito para avaliar o tamanho dos danos. “A gente ainda está fazendo levantamento para saber até onde vão essas canaletas por viagem, até porque uma grande parte pegou fogo e também tem um solo de um passeio. Mas, segundo informação do pessoal do campo aí, foi contaminado também”, explicou.

De acordo com o diretor, as empresas envolvidas no acidente podem ser multadas. “Vai ter uma atuação por dano ambiental, sim. O valor é segundo o decreto e a gente analisa a situação conforme a tabela de preenchimento, que é de um transporte de produtos perigosos, classificando o transporte combustível classe 3. E aí ele tem a atuação conforme essa tabela”, disse.

Também há o risco de contaminação nos lençóis freáticos da região. Segundo o diretor, estudos mais profundos vão avaliar se houve o comprometimento. “Vamos levantar e ver o que aconteceu. Como atingiu a canaleta pluvial, ela é que vai poder chegar em algum algum curso d'água, mas a gente vai levantando. É bem provável que não tenha chegado ao lençol.”, explicou.

O acidente

Na madrugada desta quinta-feira (14/3), por volta das 2h25, um caminhão-tanque tombou, pegou fogo e incendiou casas e carros às margens do Anel Rodoviário, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. O motorista, de 58 anos, morreu carbonizado no local do acidente.

Com o impacto da queda, o tanque foi danificado e a carga de combustível vazou, escorreu e criou uma ‘rua de fogo’, levando as chamas por três quarteirões. Oito residências e dez veículos foram atingidos. Famílias saíram às pressas de casa e pelo menos nove pessoas —quatro homens, três mulheres e duas crianças— tiveram lesões como queimaduras ou pequenos traumas na tentativa de se salvarem.

De acordo com informações preliminares, o caminhão-tanque saiu de Betim, na Grande BH, com destino a Sabará. Ele seguia na BR-381, ao virar à direita para entrar na MG-5, antiga MGC-262, o veículo tombou e pegou fogo. A tragédia pegou os moradores de surpresa, já que a maioria estava dormindo.

Quatro residências foram completamente queimadas. No início da tarde de quinta, a Defesa Civil interditou seis dos oito imóveis atingidos pelo incêndio —três foram totalmente interditados e os demais parcialmente. Quinze mil litros de água e de espuma mecânica foram usados para combater as chamas.

Ao todo, o caminhão carregava 23 mil litros de combustível, sendo 3 mil de diesel, 10 mil de gasolina e 10 mil de álcool. Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros fez o rescaldo de combustível dentro do tanque —cerca de 30% (estimado) do combustível total.

O que levou o caminhão a tombar ainda será esclarecido pelas autoridades. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia foi ao local para realizar os primeiros levantamentos que irão subsidiar a investigação. “A ocorrência ainda se encontra em andamento. Outras informações poderão ser repassadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária”, diz o texto.