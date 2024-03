Na madrugada desta quinta-feira (14/3), por volta das 2h25, um caminhão-tanque tombou, pegou fogo e incendiou casas e carros às margens do Anel Rodoviário, no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. O motorista, de 58 anos, morreu carbonizado no local do acidente. Segundo o tenente Barcelos, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o motorista morto pode ter sido atingido pelas chamas ao tentar escapar do incêndio.

“Pode ter ficado próximo ao local e perdido a consciência e vindo a óbito antes da chegada das nossas equipes". A partir das informações da perícia, o tenente diz que a vítima se encontrava a menos de dez metros do caminhão e certamente, poderia ter tentado sair das chamas já em condição debilitada e caiu próximo ao veículo.

Além disso, Barcelos não confirma, em primeiro plano, a hipótese do motorista ter sido arremessado. "A posição dele em relação ao veículo não nos dá essa suspeita, não podemos descartar totalmente, mas nós trabalhamos com a hipótese dele ter tentado sair já muito debilitado, por isso foi à inconsciência e ao óbito".

Com o impacto da queda, o tanque foi danificado e a carga de combustível vazou, escorreu e criou uma ‘rua de fogo’, levando as chamas por três quarteirões. Oito casas e dez veículos foram atingidos.

O que levou o caminhão a tombar ainda será esclarecido pelas autoridades. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia foi ao local para realizar os primeiros levantamentos que irão subsidiar a investigação. “A ocorrência ainda se encontra em andamento. Outras informações poderão ser repassadas com o avanço dos trabalhos de polícia judiciária”, diz o texto.