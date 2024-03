O Coletivo Ágora Negra, comunidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, voltado para promover discussões a respeito de questões raciais, divulgou ontem (13/3), em suas redes sociais, um manifesto repudiando um suposto ato racista que ocorreu em trote de recepção universitária de 'bixetes' da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG).

A recepção aconteceu na última segunda-feira (11/), no km 0 de Frutal. O manifesto conta com o apoio do Diretório Acadêmico da UEMG, denominado Chapa Igualité. Responsáveis pelo trote foram punidos e expulsos.







A nota declarou que participantes da ‘Pobrema Sociedade Esportiva’ penduraram plaquinhas em 'bixetes', mulheres negras, com cunho racista.

“Palavras como “BOMBRIL” e “ASFALTO” foram utilizadas. É vexatório e inadmissível que esta nota esteja sendo redigida em 2024. Repudiamos veementemente todas e quaisquer atitudes racistas, que não devem passar despercebidas”.

Ainda conforme a nota de repúdio do Coletivo Ágora Negra, a UEMG deve ser um local de ensino e acolhimento para o universo de diversidade que são os seus estudantes.





“Não toleraremos desrespeito, racismo e/ou reprodução de ódio aos estudantes, sejam novatos ou veteranos. Convidamos todos e todas para o ATO DE REPÚDIO amanhã (hoje) (14/03) no hall de entrada da UEMG, às 19:30h”, finalizou a nota.

Responsáveis punidos e expulsos



Também por meio de nota, a instituição denominada ‘Pobrema Sociedade Esportiva’, expressou repúdio em decorrência dos atos e informou que "os responsáveis por tais atos já foram punidos e expulsos dentro das limitações da equipe".



Confira na íntegra:



Nós da instituição denominada ‘Pobrema Sociedade Esportiva’, viemos expressar nosso repúdio em decorrência dos atos ocorridos na data de 11/03, na UEMG-Unidade Frutal, durante a programação anual do trote.

O racismo é uma violação dos direitos humanos e uma manifestação abominável de intolerância e injustiça. Não compactuamos com tais atos e prestamos total apoio a vítima e todos que se solidarizaram com a causa.

Em reconhecimento à nossa responsabilidade coletiva como equipe, desejamos enfatizar que as opiniões individuais de certos membros não refletem o consenso do grupo como um todo. Os responsáveis por tais atos já foram punidos e expulsos dentro das limitações da equipe.

Novamente, Pobrema S.E. não compactua para que tais atos de qualquer tipo de racismo, injúria ou preconceito aconteça dentro de nossa universidade. Prezamos para que todos tenhamos bons relacionamentos e excelentes experiências durante o período acadêmico.

Sem mais para o momento,

Diretoria