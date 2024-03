Planejamento de assassinatos teria sido iniciado como forma de retaliação às atuações dos agentes estatais diante as elevadas penas impostas em sentenças penais

O Ministério Público (MP) informou nesta quinta-feira (14/3) que quatro presidiários, transferidos do presídio de Ipanema para o de Inhapim, ambos no Vale do Rio Doce, foram denunciados por associação criminosa. Eles são suspeitos de planejar execuções de autoridades mineiras.



Conforme o MP, o grupo, além de fugir do sistema prisional, pretendia matar uma juíza e um delegado de Ipanema, que não tiveram as identidades reveladas. O diretor do presídio de Inhapim também seria alvo da execução.

“Durante o curso das investigações, ficou demonstrado que os denunciados tinham um plano com o propósito de atentar contra a vida das autoridades públicas e praticar ameaças de morte contra elas como forma de intimidação e retaliação às atuações dos agentes estatais ante as elevadas penas impostas em sentenças penais condenatórias e a transferência dos denunciados da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Ipanema (Apac) para o presídio de Inhapim”, sustentou o promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro.

Atualmente, dois dos denunciados estão presos na Penitenciária de Três Corações, um na Penitenciária de Formiga e outro na Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio.