Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na noite desse domingo (26/5), horas depois de uma troca de tiros no bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores chamaram a Polícia Militar por causa de uma intensa troca de tiros entre duas facções. Durante a diligência, os militares receberam a informação de que um dos autores dos disparos estava escondido em uma casa próxima.





No endereço, uma mulher liberou a entrada da polícia, que encontrou 25 pinos de cocaína e R$ 407 escondidos em um buraco na garagem. No quarto do adolescente, a PM recolheu 30 pinos de cocaína, R$ 682 e rádios comunicadores.

Questionado pela polícia, o adolescente assumiu a responsabilidade pelo material e revelou que um dos responsáveis pelo tiroteio ficou escondido na casa, mas fugiu pouco antes da chegada da PM e levou uma arma de fogo.

O adolescente e o material foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência foi acompanhada pela mãe do jovem.