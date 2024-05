Uma jiboia de aproximadamente 1 metro de comprimento foi capturada por bombeiros militares na tarde desse sábado (25) em um bairro residencial de Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados às 15h46 para fazer a captura de uma serpente na Rua das Amendoeiras, no Bairro Geraldo Veloso.

Ao chegarem no local, os militares encontraram o animal, de aproximadamente 1 metro de comprimento, com lesões na cabeça e na boca - as jiboias podem chegar até cerca 4 metros e não oferecem riscos para o ser humano, já que não são venenosas.

Um morador, que segurava a jiboia, alegou que o animal saiu de uma área próxima que havia sido atingida por uma queimada e que, em seguida, foi agredida por pessoas que moram ali.

Os bombeiros recolheram a serpente e a encaminharam para a Fazenda Laboratório do Centro Universitário de Formiga (Unifor). O animal deve passar por uma avaliação veterinária e tratamento e, futuramente, pode ser reintroduzida à natureza.