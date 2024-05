Quem passar pela avenida Cristóvão Colombo, na região da Savassi, neste domingo (26/05) terá a oportunidade de descer a via em um carrinho de rolimã. Em comemoração ao dia municipal dedicado à brincadeira, a Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã (Femcar) organizou um evento para toda a família.





“Viemos trazer, através do carrinho de rolimã, a lembrança das brincadeira antigas, fazendo com que o pessoal tenha um momento de prazer, de alegria, que a criança não vai usar o celular, despertando também a nostalgia no pai, no avô. Quem quiser chegar, pode vir que vai ter carrinho de rolimã para emprestar”, disse Wagner Silva de Barros, um dos organizadores.





A iniciativa conta com cinquenta carrinhos para serem disponibilizados gratuitamente para quem quiser participar da diversão. O objetivo é apresentar os carrinhos de rolimã às novas gerações, bem como, reavivar as memórias afetivas dos mais velhos.





Além dos carrinhos de rolimã tradicionais, carinhosamente apelidados de "carrinho raiz", a Femcar disponibiliza carrinhos adaptados para pessoas com deficiência ou do espectro autista, além de idosos, conduzidos por monitores.





“A importância do carrinho de rolimã é a aproximação do pai e do filho, é essa memória afetiva, é resgatar essa brincadeira tão bacana que foi esquecida. Já estamos há doze anos batalhando com os eventos de rua e há um ano tivemos essa agraciação pela Câmara Municipal, e hoje esse dia é lei”, declarou Gardner Furtado, conhecido como GG Rolimã, presidente da Femcar.





Brincadeira que atravessa gerações

Enquanto os mais novos são apresentados a essa brincadeira tradicional, os mais velhos aproveitam a oportunidade e voltam a ser crianças. “Isso fez parte da minha infância, eu morava no Prado, a Avenida Amazonas era muito tranquila, a gente descia ela no final de semana, construía os próprios carrinhos. É bem interessante reviver isso agora”, conta Marcio Gandra, de 46 anos, que levou a filha Liz, de 4, para se divertir.





Também tem aqueles que já são frequentadores assíduos dos eventos realizados pela Femcar. É o caso do José Augusto Silva, de 68 anos, mais conhecido como Zé do Fusca: “É uma maravilha! Eu tenho 68 anos e voltei a andar de carrinho de rolimã há um ano e meio. Ando toda quinta-feira. Às vezes eu saio da minha casa e vou até a mercearia de carrinho de rolimã. Eu amo isso”.





Marcos Ronan Gonçalves, de 52 anos, também participa dos eventos há mais de um ano, sempre acompanhado do filho Taylor, de 7 anos. “A brincadeira do pessoal hoje é o videogame, né? Apresentando o meu filho para as coisas antigas, eu acho que ele vai dar mais valor para as pequenas coisas, porque é uma brincadeira tão fácil de agradar as crianças”, diz Marcos. O filho confirma: “É muito divertido, melhor do que brincar com o celular”.





Além dos belorizontinos, o Dia Municipal de Carrinho de Rolimã também atraiu atenção dos chilenos Italo Olmos, campeão da modalidade no Chile, e Jose Gonzalez, piloto do Clube Loucomotiva. Eles vieram a Belo Horizonte especialmente para o evento, e têm o objetivo de profissionalizar o carrinho de rolimã em seu país.





“Esse dia é muito importante para as crianças e para todos os amantes de carrinho de rolimã. É um prazer compartilhar esse momento com vocês. O carrinho de rolimã no Chile é mais amador, aqui no Brasil é mais profissional, com mais segurança, com mais campeonatos. Por isso, para nós é muito importante ver essa cultura no Brasil, para promover projetos no Chile”, afirma Ítalo.





O Dia Municipal do Carrinho de Rolimã é comemorado oficialmente em 25 de maio, mas está sendo celebrado neste domingo por ser um dia mais viável para o fechamento de vias. A lei que estabelece a data, de autoria do vereador Wilsinho da Tabu (PP), foi aprovada na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), em maio de 2023.