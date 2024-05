Uma equipe de auxílio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, que voltava de missão ao estado castigado pelas enchentes, foi alvo de bandidos em rodovia em Osasco, em São Paulo, durante seu retorno a Minas Gerais. A van da ONG Ajuda, onde estavam assessores do deputado estadual Noraldino Júnior (PSB), sofreu um sequestro relâmpago ao ser interceptada por assaltantes após passar em um posto de pedágio, na última quinta-feira (23/5). O grupo havia saído de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, em 16 de maio, para levar doações ao Rio Grande do Sul. O parlamentar divulgou o ocorrido em seu perfil no Instagram nessa sexta (24/5).



Os voluntários Willian Baldutti e Luis Felipe Alvim foram forçados a descer da van e entrar no carro dos criminosos. Enquanto a van continuava o percurso, os reféns foram obrigados a realizar transações por PIX e tiveram seus celulares roubados.



Em determinado momento, um dos suspeitos, que conduzia a van, teve problemas e chamou os outros dois assaltantes para buscar os reféns, quando Willian e Luis Felipe foram deixados na rodovia. Ninguém que esteve na mira dos bandidos ficou ferido com gravidade, e a Polícia Rodoviária Federal atendeu à ocorrência.



Leia: Acidente: carro e caminhão colidem, pegam fogo e interditam BR-381

A ONG já havia ajudado o estado com ração, alimentos e água, para os animais e a população do Rio Grande do Sul. "Obrigado pelo apoio da Polícia Rodoviária Federal e pela coragem de nossos voluntários. Vamos continuar firmes em nossa missão de solidariedade e ajuda humanitária", escreveu o deputado em sua conta do Instagram.

A van foi encontrada abandonada em uma estrada de São Paulo.