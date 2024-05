O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerias (Ipsemg), passa a fiscalizar e recolher, a partir deste sábado (25/5), televisores que foram disponibilizados irregularmente nas enfermarias do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), conforme divulga o governo do Estado.



De acordo com as regras para internação na unidade, é permitido ao beneficiário levar itens de higiene pessoal e conforto, inclusive equipamentos eletroeletrônicos de pequeno porte previamente autorizados pela equipe do hospital. As acomodações são no modelo de enfermaria, comportando até três pacientes em um mesmo quarto, o que demanda cuidado mútuo com pacientes internados.

A Diretoria do HGIP recebeu a denúncia sobre a disponibilização ilegal de televisores nos quartos das enfermarias. A ação se trata de uma prática ilícita ao serviço público, uma vez que não pode ser comercializado serviço ou material dentro de instalações públicas sem a devida autorização.

A fiscalização tem respaldo da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE) e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). Depois de um procedimento preliminar de investigação conduzido pela CGE, ficou comprovada a existência de indícios de irregularidade na comercialização dos aparelhos de televisão. A comunicação ao MPMG resultou na recomendação de apreensão da guarda dos equipamentos.

A rede elétrica disponibilizada pelo Ipsemg nas enfermarias não foi dimensionada para conexão simultânea de equipamentos de televisão. Essa prática poderia representar mais um risco à estrutura do hospital.