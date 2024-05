A previsão para este sábado (25/05) para Belo Horizonte é de céu parcialmente nublado durante todo o dia, com temperatura mínima de 15º e máxima de 29º, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Também é previsto vento leve a moderado, com umidade relativa do ar máxima em 75% e mínima em 30%.

Para este domingo, as nuvens ganham força e a previsão é de tempo nublado pela manhã e encoberto durante o resto do dia, com temperaturas variando entre entre 17° e 27°.

Já no restante de Minas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não descarta a possibilidade de chuva isolada nas regiões no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, em função de uma frente fria que avança por parte da Região Centro-Oeste do país e impacta essas áreas de Minas.

Ao longo do fim de semana, as temperaturas também tendem a ficar mais amenas no Centro-Sul de Minas, além do Oeste e Leste do estado. Já nas regiões Noroeste e Norte o calor predomina com máxima de até 34°C.