A baixa umidade do ar, num nível de clima de deserto, irá atingir 40 cidades de Minas nesta quarta-feira (7). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) inicia às 13h e vai até às 17h.

Todos os municípios afetados são da Região do Triângulo Mineiro. É esperado que a umidade relativa do ar fique entre 20% e 12%.

Há risco de incêndios florestais e à saúde. Chance de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.



Recomendações do Inmet

Beba bastante líquido.



Evite atividades físicas.



Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.



Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempo seco tem explicação

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, a baixa umidade é comum nesta época do ano, principalmente no Triângulo, no Alto Paranaíba, na Região Oeste e parte da Região Central de Minas Gerais. Em relação ao índice, ele reforça a necessidade de se ter cuidados com a saúde.

“A umidade relativa do ar a 12% já é considerada um nível de deserto. Este é um estado de alerta. As pessoas que sofrem de rinite e sinusite, por exemplo, sofrem nesta época. O ideal é se hidratar bastante e evitar atividades físicas de 10h às 16h, quando a umidade relativa do ar se encontra mais baixa”, diz o especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As 40 cidades mineiras afetadas nesta quinta

Água Comprida

Araguari

Araporã

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Delta

Estrela do Sul

Fronteira

Frutal

Gurinhatã

Indianópolis

Ipiaçu

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Nova Ponte

Pedrinópolis

Pirajuba

Planura

Prata

Romaria

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo