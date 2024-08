O abuso sexual contra o filho adolescente, de 16 anos, levou um idoso, de 60 anos, à prisão, nesta segunda-feira (5/8), em Caratinga, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, o homem abusava da vítima, desde que ele era criança.





O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), responsável pela investigação, iniciada no fim de junho deste ano. Na época, o Conselho Tutelar da cidade encaminhou documentação sobre os fatos à unidade policial.





Segundo os investigadores, os abusos ocorriam mais de uma vez na semana e teriam começado quando a vítima tinha entre 6 e 8 anos de idade. Também foi apurado que o pai dormia com o filho na mesma cama, momento em que era praticada a violência sexual.





Os policiais também obtiveram informações de que o investigado teria abusado de outras crianças do seio familiar e de convivência da família. Devido a essas novas denúncias, a Polícia Civil seguirá com as investigações, para apurar esses fatos, bem como para reunir outros elementos que possam auxiliar na finalização do inquérito já instaurado.





O suspeito foi levado ao sistema prisional. O adolescente já está na companhia de outro familiar.

