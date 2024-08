A Polícia Civil concluiu as investigações referentes a dois casos distintos de crimes sexuais cometidos contra a mesma adolescente, atualmente com 16 anos, em Brasilândia de Minas, região Noroeste do estado. Os indiciados são o ex-marido da tia da vítima, de 50 anos, e o pai do ex-namorado da adolescente, de 56 anos, acusados de estupro de vulnerável e importunação sexual, respectivamente.





Segundo as investigações, a menina começou a ser abusada em 2019. No começo do ano passado, ela revelou os crimes para a mãe e as duas foram até a delegacia para prestar queixa, o que motivou a abertura das investigações.

Os crimes





Segundo a PC, os crimes envolvendo o homem de 50 anos, ex-marido da tia dela, ocorreram entre 2019 e 2021, quando a vítima tinha entre 12 e 13 anos. De acordo com a investigação, os abusos aconteceram na casa do suspeito, onde a adolescente cuidava da filha dele à noite. A menina relatou que o homem se deitava com ela e fazia carícias inapropriadas.





Já os abusos cometidos pelo suspeito de 56 anos, pai do ex-namorado, aconteceram ao longo de 2022, quando a adolescente estava com 15 anos. A jovem estava morando temporariamente na residência do homem, por estar namorando o filho dele. Segundo a vítima, ele a importunava com abraços inapropriados, elogios impróprios, toques indesejados e voyeurismo.





Com a conclusão das investigações, ambos os suspeitos foram indiciados e estão à disposição da Justiça.