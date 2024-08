Um casal foi preso em flagrante suspeito de furto qualificado no bairro Vila Áurea, em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (1/8). A mulher, de 22 anos, e o homem, de 27 anos, foram detidos após denúncia sobre uma compra suspeita.





O responsável por uma rede de farmácias da cidade acionou a Polícia Civil ao desconfiar de uma transação online realizada pelos envolvidos. De acordo com a corporação, no dia anterior, a dupla teria comprado itens utilizando, de forma irregular, os dados da mesma pessoa, um idoso de 63 anos.





Inicialmente, os policiais civis deslocaram até a casa do idoso, que negou ter efetuado qualquer compra na drogaria. Diante dos fatos, a equipe realizou uma série de levantamentos, localizando os suspeitos em posse dos itens comprados.





Sobre as acusações, os investigados alegaram que foram contatados via rede social para retirar os itens em um determinado endereço, sendo escolhido intencionalmente as proximidades da casa onde mora o idoso. Eles contaram ainda que a compra foi realizada por uma terceira pessoa, desconhecida deles.





O casal ainda disse aos policiais que as compras eram divididas entre eles, sendo que o terceiro envolvido enviava um carro de aplicativo para buscar a parte dele, em sua maioria, itens de perfumaria. Segundo o delegado Cezar Salgueiro, a dupla foi autuada em flagrante por furto qualificado, cuja pena é de dois a oito anos de reclusão.