A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para baixa umidade relativa do ar nesta sexta-feira (2/8). Segundo o órgão, uma massa de ar seco deve deixar os índices em torno de 30% no decorrer da tarde até as 18h de segunda (5/8).







A recomendação da Defesa Civil é que a população redobre a atenção e se hidrate.





Confira as orientações:





- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17 h;

- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Tempo seco em agosto





Belo Horizonte está há 106 dias sem chuvas, e, de acordo com a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional Meteorologista (Inmet), o cenário de tempo seco deve se manter, em agosto, na capital e na maior parte de Minas.





Neste período de inverno, a meteorologista diz que a tendência é que, durante todo o mês, a umidade do ar fique em torno dos 30%. As temperaturas devem ficar acima da média, principalmente na parte Oeste do estado. Para os próximos dias, a nebulosidade varia em Belo Horizonte, com predomínio do sol. A mínima gira em torno de 12°C, e máxima será de 27°C.